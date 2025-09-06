Είκοσι χρόνια Αναλόγιο

Το Φεστιβάλ Αναλόγιο, ο μεγάλος θεσμός στήριξης του νεοελληνικού θεατρικού έργου, μπαίνει αισίως στην τρίτη δεκαετία, και προετοιμάζει μια μεγάλη γιορτή και είμαι χαρούμενος που συμμετέχω κι εγώ.

Θα φιλοξενήσει Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση και συζητήσεις.

Θα προβάλει τα πρόσφατα έργα νέων και ανερχόμενων αλλά και γνωστών και καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων και τις ιστορίες δημιουργών από την ελληνική διασπορά. Θα καλωσορίσει ένα σύγχρονο ινδικό έργο που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα βραβεύσει ανθρώπους του θεάτρου.

Το φεστιβάλ γίνεται με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων (διευθυντές φεστιβάλ θεάτρου, συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί), οι περισσότεροι των οποίων έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, όπως και Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, σκηνοθετών και ηθοποιών.

Η έναρξη. Η επίσημη έναρξη των εργασιών της Διεθνούς Συνάντησης, Athens Dialogues, θα γίνει την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, στο Κολωνάκι, εστιάζοντας στους «Δρόμους του μεταξιού» – «Silk Road Culture Hub [Silk Roads, routes across both land and sea]», χερσαίες διαδρομές στην κεντρική Ασία και θαλάσσιες διαδρομές – Σρι Λάνκα, Ινδία, Ομάν, Αραβική Χερσόνησος, Αίγυπτος (οι διαδρομές των μπαχαρικών).

Πανδαισία αφήγησης στον Πειραιά. Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά θα μεταμορφωθεί σε πλατεία θαυμάτων και αφήγησης. 150 συνολικά καρέκλες (20 για τα χρόνια του Αναλογίου + 130 για τα χρόνια του ΔΗΘΕΠΕ) θα τοποθετηθούν γύρω από την πλατεία, καθεμία από τις οποίες θα έχει έναν κωδικό QR που θα συνδέεται με την ανάγνωση ενός έργου (ή μια προσωπική ανάμνηση από το Φεστιβάλ και την ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου). Ανάμεσα στους αφηγητές θα είναι θεατρικοί συγγραφείς, γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο του θεάτρου, καθώς και επισκέπτες και άνθρωποι που εργάζονται στα παρασκήνια.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν, με την παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων στο θέατρο Νους (Τροίας 34, Κυψέλη) κάθε βράδυ.

Οι συγγραφείς. Θα πάρουν μέρος οι θεατρικοί συγγραφείς (με τη σειρά παρουσίασης του έργου τους): Γιώργος Μανιώτης, Δημήτρης Φούτσιας, Αναστασία Αντωνακάκη, Δημήτρης Αλεξίου, Βασίλης Κατσικονούρης, Μαριτίνα Πάσαρη, Χρήστος Καρασαββίδης, Έλενα Πέγκα, Γιάννης Σολδάτος, Νίκος Χατζηπαπάς, Κωνσταντίνα Γιαχαλή, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Μηνάς Βιντιάδης, Έφη Βενιανάκη, Σάκης Σερέφας, Αλέξανδρος Ιβανίδης, Μαύρα Καζάκη, Ξένια Τσιούμα, Μάργκαρετ Γουέσελινκ, Μαρία Αιγινίτου, Πέννυ Μηλιά, Χλόη Κουτσουμπέλη, Νίνα Ράπη, Γιώργος Διαλεγμένος.

Οι σκηνοθέτες. Θα σκηνοθετήσουν: Κωνσταντίνος Κυριακού, Δημήτρης Αλεξίου, Μάνος Καρατζογιάννης, Χρύσα Καψούλη, Μαριτίνα Πάσαρη, Χρήστος Καρασαββίδης, Έλενα Πέγκα, Νίκος Χατζηπαπάς, Ελίνα Ζαρκαδούλα, Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, Μαρία Αιγινίτου, Ένκε Φεζολλάρι, Χαρά Λιάνου, Λίνα Φούντογλου, Περικλής Μουστάκης, Κατερίνα Μπιλάλη, Κωστής Καπελώνης.

