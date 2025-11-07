Γιάννης Γαλάτης: «Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες» (Video)

Προς πώληση θέτει ο Γιάννης Γαλάτης την πολυκατοικία του στη Ραφήνα ο οποίος προχωρώντας σε μια κίνηση γενναιοδωρίας, σκοπεύει να βοηθήσει συνανθρώπους του που έχουν ανάγκη.

Ο σχεδιαστής μόδας μίλησε για την απόφασή του να διαθέσει το ακίνητο έναντι 600.000 ευρώ, τονίζοντας πως η κίνηση αυτή δεν σχετίζεται με οικονομικές δυσκολίες, αλλά με την επιθυμία του να συνεχίσει το φιλανθρωπικό του έργο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο σχεδιαστής μόδας γνωστοποίησε την απόφασή του να διαθέσει το ακίνητο έναντι 600.000 ευρώ, επισημαίνοντας ότι η κίνησή του αυτή δεν σχετίζεται με οικονομικές δυσκολίες του, αλλά με την επιθυμία του να συνεχίσει το φιλανθρωπικό του έργο.

«Πουλάω την πολυκατοικία στη Ραφήνα για να μπορέσω να συντηρήσω μερικές οικογένειες. Είκοσι δύο οικογένειες που τις φροντίζω κάθε τόσο. Τους προσφέρω την αγάπη μου με αυτόν τον τρόπο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Όσο για το σπίτι όπου διαμένει σήμερα, ο ίδιος δήλωσε ότι σχεδιάζει να το μετατρέψει σε μουσείο, θέλοντας να αφήσει πίσω του μια πολιτιστική παρακαταθήκη.

Σύμφωνα με τον μεσίτη που έχει αναλάβει την αγγελία και ήρθε σε επικοινωνία με την εκπομπή, η πολυκατοικία αποτελείται από έξι διαμερίσματα, μεταξύ των οποίων μια μεζονέτα και ένα υπόγειο που λειτουργούσε ως γκαλερί.

«Δεν την πουλά για οικονομικούς λόγους. Θέλει να διαθέσει τα χρήματα για φιλανθρωπίες. Έχουμε ήδη ενδιαφέρον από μια τεχνική εταιρεία και μια Ελληνοαμερικανίδα» δήλωσε.

Διαβάστε επίσης:

Θαυμάστρια παρενόχλησε σεξουαλικά την Hasley ενώ αυτή τραγουδούσε στη σκηνή (video)

Miss Universe: Σε κλάματα ξέσπασε ο πρόεδρος, μετά το επεισόδιο με τη μεξικανή υποψήφια – «Ζητώ συγγνώμη, είμαι κι εγώ άνθρωπος» (videos)

Βασίλης Καλλίδης: «Έπαθα παράλυση προσώπου από το πολύ άγχος» (Video)