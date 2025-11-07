«Υπάρχει τίτλος σε εφημερίδα “Ο Λιάγκας είναι χοντρός”, αυτό είναι η κατάντια της κοινωνίας μας» – Ξέσπασε ο παρουσιαστής (Video)

Τις δηλώσεις που έκανε η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή αναφορικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχεται για τα κιλά της, σχολίασαν στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Έχω αρνητικά σχόλια στα βίντεο και είναι αισχρά. Υπάρχει τρομερός εκφοβισμός προς τις γυναίκες. Δεν είναι απλά κακοποίηση, θα έπρεπε να είναι στη φυλακή αυτοί που το κάνουν» ανέφερε χαρακτηριστικά με τον Γιώργο Λιάγκα να επισημαίνει ότι το bullying δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τις γυναίκες, καθώς θύματα με τις ίδιες επιπτώσεις μπορεί να είναι άνδρες και παιδιά.

«Ένας άνθρωπος που είναι παχύσαρκος και του κάνουν οι άλλοι πλάκα και κριτική, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, το ίδιο bullying υφίσταται, την ίδια στεναχώρια έχει. Δεν είναι μόνο για τις γυναίκες αυτό, δεν είστε μόνο οι γυναίκες σε αυτή τη ζωή, είναι και οι άντρες που υφιστάμεθα τέτοιου είδους bullying, και παιδιά… Είναι άνθρωποι, δεν πονάνε οι γυναίκες περισσότερο από τους άντρες, πονάμε το ίδιο, είμαστε άνθρωποι» είπε αρχικά, ενώ αναφερόμενος σε ένα παλαιότερα δημοσίευμα για τον ίδιο, εξερράγη στον αέρα της εκπομπής.

«Δεχόμαστε και οι άντρες το ίδιο bullying. Υπάρχει τίτλος σε εφημερίδα “Ο Λιάγκας είναι χοντρός” και δεν κινήθηκα νομικά. Υπήρχε ένας από τη showbiz να βγει και να πει ντροπή για τον Γιώργο Λιάγκα; Όχι. Αυτό είναι η κατάντια της κοινωνία μας. Τον Λιάγκα μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε γιατί δεν τον γουστάρουμε, ενώ την κ. Γεροκωνσταντή ορθολογικά και σωστά απαγορεύεται. Απαγορεύεται και στον Λιάγκα όμως. “Ο Λιάγκας είναι χοντρός”, αυτός ήταν ο τίτλος, δεν έχει γραφτεί για κανέναν άλλον άνθρωπο τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα και δε βγήκε ένας να πει ότι είναι ντροπή και απαράδεκτο» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Γαλάτης: «Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες» (Video)

Θαυμάστρια παρενόχλησε σεξουαλικά την Hasley ενώ αυτή τραγουδούσε στη σκηνή (video)

Miss Universe: Σε κλάματα ξέσπασε ο πρόεδρος, μετά το επεισόδιο με τη μεξικανή υποψήφια – «Ζητώ συγγνώμη, είμαι κι εγώ άνθρωπος» (videos)