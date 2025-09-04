search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 09:08
ΚΟΣΜΟΣ

04.09.2025 07:01

Νέα εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς το Ισραήλ – Η τρίτη τις τελευταίες ώρες

04.09.2025 07:01
piravlos_rosia

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι εντόπισε νέα εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς το Ισραήλ, την τρίτη σε λιγότερο από 24 ώρες, και ότι τα συστήματα αεράμυνάς του επιχειρούν να αναχαιτίσουν την απειλή.

Οι Χούθιυποστηριζόμενοι από το Ιράν και από την Υεμένη, έχουν εξαπολύσει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

