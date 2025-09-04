Νέα εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς το Ισραήλ – Η τρίτη τις τελευταίες ώρες

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι εντόπισε νέα εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς το Ισραήλ, την τρίτη σε λιγότερο από 24 ώρες, και ότι τα συστήματα αεράμυνάς του επιχειρούν να αναχαιτίσουν την απειλή.

Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν και από την Υεμένη, έχουν εξαπολύσει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

