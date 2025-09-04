search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 09:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 07:23

Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 60 νεκροί από ανατροπή σκάφους σε ποταμό λόγω υπερφόρτωσης

04.09.2025 07:23
shipwreck_new
φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν πλοιάριο που μετέφερε περίπου 100 επιβάτες ανετράπη ενώ διέσχιζε τον ποταμό Μαλέλε, στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (2/9), όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Αμπούμπακαρ Ίντρις, εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τραγωδία οφείλεται σε υπερφόρτωση του σκάφους και σε σύγκρουση με κομμένο κορμό δέντρου μέσα στο ποτάμι.

Ο Αμπντουλάχι Μπάμπα Άρα, πρόεδρος της τοπικής αυτοδιοίκησης Μπόργκου, δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

«Ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο έχει φτάσει τους 60», είπε στο Reuters ο Μπάμπα Άρα. «Δέκα άτομα βρέθηκαν σε σοβαρή κατάσταση και πολλοί ακόμα αναζητούνται». Τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Η Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 29 σοροί, ενώ δύο άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, 50 επιβάτες διασώθηκαν.

Το πλοιάριο είχε αναχωρήσει από το χωριό Τούγκαν Σουλέ και κατευθυνόταν προς την κοινότητα Ντούγκα.

Ναυτικά δυστυχήματα αυτού του τύπου είναι συχνά στη Νιγηρία, με κύριες αιτίες την υπερφόρτωση των σκαφών, την κακή συντήρηση και τη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Νέα εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς το Ισραήλ – Η τρίτη τις τελευταίες ώρες

Aντίθετη η Ρωσία με ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία: «Εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο» – Νέα σύνοδος των «προθύμων» σήμερα

Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – «Παραμύθια», λέει ο Νετανιάχου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bradpitt_ap_new
LIFESTYLE

Brad Pitt: Μετακόμισε για λόγους ασφαλείας σε νέα έπαυλη αξίας 12 εκατ. δολαρίων (photos)

ASTHNOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Νεκρή μια 25χρονη

starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σε δύσκολη θέση ο Στάρμερ μετά την παραδοχή της αναπληρώτριας πρωθυπουργού Ρέινερ για φοροδιαφυγή

caughtstealing
ΣΙΝΕΜΑ

Σινεμά: Επτά νέες ταινίες και δύο εμβληματικές επανεκδόσεις από σήμερα στους κινηματογράφους (videos)

donald_trump_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ επιμένει – «Κάτι θα συμβεί. Θα το πετύχουμε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 09:16
bradpitt_ap_new
LIFESTYLE

Brad Pitt: Μετακόμισε για λόγους ασφαλείας σε νέα έπαυλη αξίας 12 εκατ. δολαρίων (photos)

ASTHNOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Νεκρή μια 25χρονη

starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σε δύσκολη θέση ο Στάρμερ μετά την παραδοχή της αναπληρώτριας πρωθυπουργού Ρέινερ για φοροδιαφυγή

1 / 3