Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 60 νεκροί από ανατροπή σκάφους σε ποταμό λόγω υπερφόρτωσης

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν πλοιάριο που μετέφερε περίπου 100 επιβάτες ανετράπη ενώ διέσχιζε τον ποταμό Μαλέλε, στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (2/9), όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Αμπούμπακαρ Ίντρις, εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τραγωδία οφείλεται σε υπερφόρτωση του σκάφους και σε σύγκρουση με κομμένο κορμό δέντρου μέσα στο ποτάμι.

Ο Αμπντουλάχι Μπάμπα Άρα, πρόεδρος της τοπικής αυτοδιοίκησης Μπόργκου, δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

«Ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο έχει φτάσει τους 60», είπε στο Reuters ο Μπάμπα Άρα. «Δέκα άτομα βρέθηκαν σε σοβαρή κατάσταση και πολλοί ακόμα αναζητούνται». Τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Η Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 29 σοροί, ενώ δύο άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, 50 επιβάτες διασώθηκαν.

Το πλοιάριο είχε αναχωρήσει από το χωριό Τούγκαν Σουλέ και κατευθυνόταν προς την κοινότητα Ντούγκα.

Ναυτικά δυστυχήματα αυτού του τύπου είναι συχνά στη Νιγηρία, με κύριες αιτίες την υπερφόρτωση των σκαφών, την κακή συντήρηση και τη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

