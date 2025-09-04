Aντίθετη η Ρωσία με ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία: «Εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο» – Νέα σύνοδος των «προθύμων» σήμερα

Η Ρωσία στηλίτευσε σήμερα, χαρακτηρίζοντάς τα «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», αιτήματα που προβάλλει η κυβέρνηση της Ουκρανίας στο πλαίσιο δυνητικής διευθέτησης για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη που μαίνεται ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα επανέλαβε ότι η Μόσχα θεωρεί «απόλυτα απαράδεκτες» τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κι αναμένεται να συζητηθούν σε συνεδρίαση της «συμμαχίας των προθύμων» εντός της ημέρας.

«Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», πέταξε η κ. Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης οικονομικού ενδιαφέροντος στη Βλαντιβαστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει καν την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος υπό οποιοδήποτε σχήμα, πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως καταρτίζονται «πολύ συγκεκριμένοι σχεδιασμοί» για να την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων ευρωπαϊκών κρατών, στην Ουκρανία, ώστε να είναι εγγυημένη η τήρηση της ειρήνης, με τεχνική υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, κάτι θεμελιωδώς απαράδεκτο που υπονομεύει οποιαδήποτε ασφάλεια», αντέτεινε η κ. Ζαχάροβα.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους φάνηκε επίσης να απορρίπτει ξερά τη Δευτέρα τις δηλώσεις της κ. φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας πρόωρη κάθε συζήτηση περί ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Εξάλλου η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Ζαχάροβα απέρριψε την κατηγορία περί ρωσικής ευθύνης για συμβάν σε αεροσκάφος που μετέφερε την κ. φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία την Κυριακή – τις δηλώσεις εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ρωσικών παρεμβολών με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου στη λήψη σήματος GPS –, κάνοντας λόγο για ψευδή πληροφορία και παράνοια.

Νέα σύνοδος των «προθύμων» σήμερα για την Ουκρανία και επικοινωνία με Τραμπ αμέσως μετά

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αύριο Πέμπτη μετά τη σύνοδο της «συμμαχίας των προθύμων» για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας), με πολλούς ηγέτες παρόντες στο Παρίσι και άλλους να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Εκτός του Μακρόν και του Ζελένσκι, στη γαλλική πρωτεύουσα θα βρίσκονται επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Θα ακολουθήσει στις 14:00 (15:00 ώρα Ελλάδας) τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ και στη συνέχεια συνέντευξη Τύπου στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται στο Παρίσι σήμερα, όπου είναι προγραμματισμένο να έχει δείπνο με τον Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Περίπου 30 ηγέτες χωρών που συγκροτούν τη «Συμμαχία των προθύμων», θα αξιολογήσουν «την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ως απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, και θα αποφασίσουν για τα περαιτέρω βήματα, προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας και να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και στάλθηκε στους συμμετέχοντες.

Στις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν ο Ουκρανός πρόεδρος πάει στη Μόσχα, με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου να δηλώνει ωστόσο ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία στρατιωτικά αν οι διαπραγματεύσεις με το Κίεβο αποτύχουν.

Απαντώντας άμεσα το Κίεβο, απέρριψε την πρόταση αυτή ως απαράδεκτη.

