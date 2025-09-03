«Όχι» λέει ο Ζελένσκι στην πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα

Η πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Μόσχα είναι απαράδεκτη, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας , του Βατικανού , της Ελβετία και τριών χωρών του Κόλπου , είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».

