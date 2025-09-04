«Πρόθυμες μπότες» 26 χωρών στην Ουκρανία – Έτοιμοι και για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς παρά τις προειδοποιήσεις του Πούτιν

Είκοσι έξι χώρες είναι έτοιμες να στείλουν στρατεύματα ή να παράσχουν βοήθεια από ξηρά, θάλασσα ή αέρα, στο πλαίσιο μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας στην μεταπολεμική Ουκρανία, με τους «πρόθυμους» του Ζελένσκι – «απρόθυμους» για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία – να κλιμακώνουν την σύγκρουση δηλώνοντας την ετοιμότητά τους να στείλουν ακόμα και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας.

Γύρω στους 30 ηγέτες είχαν σήμερα συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στο Κίεβο αν υπάρξει εκεχειρία με τη Ρωσία, ελπίζοντας ότι έκαναν αρκετά για να πείσουν τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους, ενώ εντύπωση προκάλεσε η δήλωση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ για την ετοιμότητα ορισμένων εταίρων για την προμήθεια στο Κίεβο πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, το οποίο φυσικά αναμένεται να προκαλέσει τη δυναμική αντίδραση της Ρωσίας, καθώς έχει ήδη προειδοποιήσει για τις συνέπειες της ενίσχυσης της Ουκρανίας με τέτοια στρατιωτικά συστήματα.

«Εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δήλωση που εξέδωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετείχε από το Παρίσι.

Σε αυτές τις «δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Πέρα από τις «δυνάμεις διασφάλισης», η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς». Αυτό σημαίνει «μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», εξηγεί στη δήλωσή της και τονίζει: «Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες, σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί.

Για την Πρόεδρο της Επιτροπής, «εγγύηση ασφαλείας» αποτελεί και η «ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση». «Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι στο «SAFE», το ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζει ότι «οι κυρώσεις» είναι ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς τη Ρωσία για να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και «να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Επικαλούμενοι δύο άτομα που είχαν ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων, οι Financial Times ανέφεραν νωρίτερα ότι η «Συμμαχία των προθύμων» είναι επί του παρόντος χωρισμένη σε τρεις ομάδες: Μία που είναι όντως πρόθυμη να αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, στην οποία ανήκει μεταξύ άλλων το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια δεύτερη, που έχει αποφασίσει να μην προχωρήσει σε τέτοιου τύπου κινήσεις, στην οποία εντάσσονται χώρες όπως η Ιταλία και μία τρίτη ομάδα που παραμένει αναποφάσιστη.

«Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», αντέτεινε νωρίτερα η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει καν την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος υπό οποιοδήποτε σχήμα, πρόσθεσε. «Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, κάτι θεμελιωδώς απαράδεκτο που υπονομεύει οποιαδήποτε ασφάλεια», είπε.

Ο Πούτιν δήλωσε χθες απευθυνόμενος στο Κίεβο ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων, «αν επικρατήσει η κοινή λογική», επιλογή την οποία, όπως είπε, προτιμάει, αλλά σημείωσε ότι είναι έτοιμος να τον τερματίσει δια της βίας αν αυτό είναι ο μόνος τρόπος.

Ο αμερικανικός παράγοντας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ ξεκάθαρες» για την «προθυμία τους να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, ύστερα από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι οι σχετικές εργασίες σχεδιασμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την Ουάσινγκτον.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», τόνισε ο Μακρόν μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, και έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχει ειπωθεί, μεταξύ άλλων δημόσια από τον Πρόεδρο Τραμπ, και έχει επαναληφθεί από τον υπουργό Εξωτερικών (Μάρκο Ρούμπιο) (…) τώρα είναι οι εργασίες σχεδιασμού που θα οριστικοποιηθούν με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η αμερικανική υποστήριξη για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας θα οριστικοποιηθεί μέσα «τις επόμενες ημέρες», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ.

Guerre en Ukraine: "Le camp de la paix est dans toutes les capitales européennes", indique Emmanuel Macron pic.twitter.com/mLH7DVcBKS — BFMTV (@BFMTV) September 4, 2025

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο, όπως ανέφερε, βοηθά τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» υπό την ηγεσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που αναζητούν τρόπους να βοηθήσουν την Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον πρόεδρο Τραμπ στη συνάντησή τους της Συμμαχίας. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο, καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις καυσίμων στην ΕΕ μέσα σε ένα χρόνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα λόγω χρηματοδότησης των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Μακρόν τόνισε πως 26 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, «δεσμεύτηκαν» να συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο πλαίσιο μελλοντικής ρωσο-ουκρανικής εκεχειρίας. «Αυτή η δύναμη δεν έχει καμία πρόθεση ή στόχο να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στον Τύπο στο Παρίσι μετά από μια σύνοδο κορυφής αυτού του «συνασπισμού των προθύμων». Μετά από τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι η «αμερικανική υποστήριξη» για αυτές τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για το Κίεβο θα οριστικοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες».

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι Ευρωπαίοι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις «σε συνεργασία με τις ΗΠΑ» αν η Μόσχα συνεχίσει να αρνείται την ειρήνη.

Ζελένσκι: Ισχυρός ο ουκρανικός στρατός

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έχουν διαμορφώσει ένα γενικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας και ότι καταρτίζονται έγγραφα σε κάθε μία από τις χώρες που έχουν συμφωνήσει να συνεισφέρουν.

Μιλώντας από το Παρίσι, πρόσθεσε ότι σε οποιεσδήποτε τέτοιες δεσμεύσεις θα έχει κεντρική θέση ο ισχυρός ουκρανικός στρατός, ενώ προέτρεψε τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες να ενισχύσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους την παραγωγή. Εμφαση, είπε, θα δοθεί στην αεράμυνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι όλοι συμφωνούν πως η Ρωσία απορρίπτει κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία. Κατά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον Τραμπ μάλιστα, όπως δήλωσε, συζητήθηκε η άσκηση περαιτέρω πίεσης στη Ρωσία.

«Συμφωνήσαμε ότι θα υπάρξει παρουσία. Δεν είμαι ακόμη έτοιμος να μιλήσω για τον αριθμό, αν και, για να είμαι ειλικρινής, ήδη υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ μας, καταλαβαίνουμε κατά προσέγγιση τον αριθμό όσων έχουν ήδη συμφωνήσει. Και η παρουσία, όπως είπα, είναι διαφορετική, είναι στον ουρανό, στη θάλασσα και στο έδαφος», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι.

Ετοιμότητα για προμήθεια στο Κίεβο πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε για μία ακόμη φορά πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος και καθυστερεί σκόπιμα τις ειρηνευτικές συνομιλίες, την ώρα που εξαπολύει επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Η εκτίμηση αυτή «υπογραμμίστηκε περαιτέρω από τις αδιάκριτες επιθέσεις στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στα κτίρια του Βρετανικού Συμβουλίου και της αντιπροσωπείας της ΕΕ», σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.

Η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ομάδα έχει μια αδιάρρηκτη δέσμευση προς την Ουκρανία, με τη στήριξη του προέδρου Τραμπ, και είναι σαφές ότι τώρα πρέπει να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο ώστε να ασκηθεί πίεση στον Πούτιν για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, τέλος, χαιρέτισε, τις νέες ανακοινώσεις ορισμένων εταίρων της Ουκρανίας για την προμήθεια στο Κίεβο πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, για την περαιτέρω ενίσχυση του οπλοστασίου της, ανέφερε η ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

H Μελόνι επαναλαμβάνει ότι δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Η Ρώμη επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, που εστιάστηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας αυτής της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε «την μη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση,

Προστίθεται ότι η Ρώμη θα μπορούσε «να υποστηρίξει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μέσω πρωτοβουλιών παρακολούθησης και εκπαίδευσης εκτός των συνόρων της Ουκρανίας».

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, λέει ο Κόστα

“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας – μέσω αέρος, θάλασσας, ξηράς”, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, λίγο μετά τη σημερινή συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι.

«Είχαμε μια σημαντική συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων», έγραψε ο Α. Κόστα στο «Χ», τονίζοντας ότι θα ενισχυθούν και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. «Η Συμμαχία δεν είναι μόνο πρόθυμη, αλλά και ικανή να ανταποκριθεί», επισημαίνει στο ίδιο μήνυμα και προσθέτει: «Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε το έργο μας για να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία μέσω περαιτέρω κυρώσεων. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις δολοφονίες».

Ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο Ουζχορόντ της Ουκρανίας, όπου θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο των Περιφερειακών Αρχών για να αποτίσει φόρο τιμής στην ανθεκτικότητα των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων της Ουκρανίας.

Ο Στουμπ λέει πως ο Τραμπ θέλει ΗΠΑ και Ευρώπη να συντονιστούν για την επιβολή κυρώσεων

Ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε σήμερα ότι ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ τόνισε, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με ευρωπαίους ηγέτες, ότι ΗΠΑ και Ευρώπη θα πρέπει να ενεργήσουν από κοινού για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Η προσέγγιση του Τραμπ επικεντρώθηκε εν πολλοίς στο ότι πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού στο θέμα της επιβολής κυρώσεων και να αναζητήσουμε τρόπους για να σταματήσουμε την πολεμική μηχανή της Ρωσίας με οικονομικά μέσα», είπε ο Στουμπ σε φινλανδικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο στόχοι που ξεχωρίζουν: το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι σύμβουλοι του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ θα συζητήσουν για το θέμα μέσα στο επόμενο 24ωρο», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας.

