Τρόμος στη Μασσαλία: Άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους πριν πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά (Video)

Πανικό προκάλεσε άνδρας που μαχαίρωσε και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους στη Μασσαλία το απόγευμα της Τρίτης και έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Το ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε ο εισαγγελέας της πόλης, Νικολά Μπεσόν.

Ο Μπεσόν είπε σε δημοσιογράφους ότι ο δράστης ήταν νόμιμος μετανάστης στη Γαλλία και ο καυγάς ξεκίνησε αφού τον έδιωξαν από το ξενοδοχείο επειδή δεν πλήρωνε το ενοίκιο.

Ο δράστης εξαπέλυσε την επίθεσή του κοντά σε ένα κατάστημα στο Παλιό Λιμάνι της πόλης, μια περιοχή όπου είναι γνωστό ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της συνοικίας αυτής, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή «πολύ γρήγορα». «Προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: σταμάτα, σταμάτα», αφηγήθηκε.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε έναν άνδρα που κρατούσε «δυο μεγάλα χασαπομάχαιρα». Μια πηγή με γνώση της υπόθεσης είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε έπειτα από έναν καυγά «έξω από ένα εστιατόριο κεμπάμπ».

Όλη η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και διακόπηκαν τα δρομολόγια σε δύο γραμμές του τραμ.

