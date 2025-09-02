Πούτιν: «Απόλυτη ανοησία» οι ισχυρισμοί ότι η Μόσχα αποτελεί απειλή για την Ευρώπη – «Παράθυρο» συναίνεσης για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Την πεποίθησή του ότι υπάρχει περιθώριο συναίνεσης σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν θα δεχθεί ποτέ την ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Υπάρχουν επιλογές για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας εάν ο πόλεμος τελειώσει», δήλωσε ο Πούτιν την Τρίτη στο Πεκίνο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο. «Μου φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί συναίνεση εδώ», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι το θέμα προέκυψε και στις συνομιλίες του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλάσκα.

Russian President Vladimir Putin said reaching consensus on security guarantees for Ukraine was possible, even as he reiterated Moscow would never accept Kyiv’s accession into NATO (translation via AP) https://t.co/O0OZYSNcCY pic.twitter.com/lCuMjJuwwo — Bloomberg (@business) September 2, 2025

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία δεν αντιτίθεται στην ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ένταξή της στο ΝΑΤΟ θα ήταν «απαράδεκτη για εμάς», είπε, ακόμη και μακροπρόθεσμα.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του, συμπεριλαμβανομένης μιας στήριξης στο μοντέλο του ΝΑΤΟ, που θα μπορούσαν να παρέχουν οι σύμμαχοι, πρέπει να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, η οποία διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο της. Η Ουκρανία και οι εταίροι της έχουν εντείνει τις εργασίες πάνω στις λεπτομέρειες του τι μπορούν να προσφέρουν ώστε να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τον Πούτιν θα είναι βιώσιμη.

Η Ρωσία έχει επιμείνει ότι θα πρέπει να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός με εξωτερικές εγγυήσεις θα είναι απαραίτητος για την προστασία της χώρας.

«Για να διαρκέσει η ειρήνη, η Ουκρανία χρειάζεται όχι μόνο τις δικές της ισχυρές ένοπλες δυνάμεις», αλλά και εγγυήσεις ασφαλείας από τους εταίρους του Κιέβου, δήλωσε ο Ρούτε την Τρίτη σε δημοσιογράφους στο Λουξεμβούργο. «Οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και άλλοι τις καθορίζουν τώρα. Όπως ξέρετε, συζητάμε μαζί σε πολλά διαφορετικά σχήματα».

Ο Ρούτε είχε νωρίτερα εκτιμήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια να εξετάσει το ενδεχόμενο επίθεσης κατά της Συμμαχίας, υιοθετώντας τις προβλέψεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και αρκετών ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι προειδοποιήσεις αυτές έχουν ενισχύσει την πίεση στο ΝΑΤΟ, ιδίως υπό την επιρροή του Τραμπ, να ωθήσει τα κράτη-μέλη σε αύξηση των αμυντικών δαπανών στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

«H Μόσχα δεν είναι απειλή για την Ευρώπη»

Κατά τη συνάντησή του με τον Φίτσο, ο Πούτιν χαρακτήρισε την άποψη ότι η Μόσχα αποτελεί απειλή για την Ευρώπη «απόλυτη ανοησία». «Η υστερία συντηρείται διαρκώς ότι η Ρωσία δήθεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη», είπε. «Αυτό είναι πρόκληση ή πλήρης ανικανότητα».

Ο Ρώσος ηγέτης χαιρέτισε τις πρόσφατες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι η αμερικανική διοίκηση ακούει τη Μόσχα.

«Βλέπουμε ότι αναδύεται μια αμοιβαία κατανόηση», είπε. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό και ελπίζουμε ότι αυτός ο εποικοδομητικός διάλογος θα συνεχιστεί».

Ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα λέγοντας ότι θα τερμάτιζε γρήγορα τις εχθροπραξίες. Καθώς οι προσπάθειές του για εκεχειρία έχουν σκοντάψει, κατά καιρούς απειλεί με επέκταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε στο Fox News ότι οι αξιωματούχοι θα εξετάσουν αυτήν την εβδομάδα πιθανά μέτρα, και ότι «όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι».

Ο Πούτιν είπε επίσης στον Φίτσο ότι η Ρωσία είχε συζητήσει με Αμερικανούς ομολόγους της τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και τους Ουκρανούς στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον οποίο κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις νωρίς στον πόλεμο, «εφόσον προκύψουν ευνοϊκές συνθήκες».

Πρότεινε ακόμη ότι στη Σλοβακία η Ρωσία θα μπορούσε να συνεργαστεί με την αμερικανική εταιρεία Westinghouse σε ένα έργο πυρηνικής ενέργειας.

Η Σλοβακία, μια περίκλειστη χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία, έχει μακροχρόνιο συμβόλαιο φυσικού αερίου με τη ρωσική Gazprom που διαρκεί έως το 2034. Παρότι η διέλευση μέσω Ουκρανίας έχει σταματήσει, η χώρα συνεχίζει να λαμβάνει ρωσικό αέριο μέσω του αγωγού TurkStream από την Ουγγαρία.

