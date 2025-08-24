Λαβρόφ: «Εκτός πυρηνικών και ΝΑΤΟ η Ουκρανία» – Οι όροι της Ρωσίας για τη λήξη του πολέμου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε, σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα (24/8) πως μια ομάδα χωρών περιλαμβανομένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC, ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι ομάδα αυτή θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη Γερμανία και την Τουρκία.

«Οι εγγυητές θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία θα πρέπει να είναι ουδέτερη, να μην ενταχθεί σε καμία στρατιωτική συμμαχία και να μη διαθέτει πυρηνικά όπλα», σημείωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ παραμένει «απαράδεκτο» για τη Μόσχα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ρωσία απαιτεί μέτρα προστασίας για τους ρωσόφωνους στην Ουκρανία, ενώ υπογράμμισε ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση για το ζήτημα των εδαφών με το Κίεβο.

Σημείωσε επίσης πως «θα πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με την Ουκρανία» καθώς η Μόσχα απαιτεί να πάρει το Ντονμπάς και να έχει υπό τον έλεγχό της τα εδάφη στα οποία ο στρατός της έχει προχωρήσει, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Το Reuters μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας, όπως είπαν στο Reuters τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τον τρόπο σκέψης του Κρεμλίνου στο ανώτατο επίπεδο.

Ο Λαβρόφ είπε στο NBC πως Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν το θέμα μιας εγγύησης ασφαλείας και ότι ο Πούτιν είχε εγείρει το θέμα στις άκαρπες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022.

Σε εκείνες τις συνομιλίες, η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν για μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ: τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και άλλες χώρες, σύμφωνα με αντίγραφο σχεδίου συμφωνίας που είδε το Reuters το 2022.

Αναφορικά με το αν είναι στα πλάνα τελικά του Πούτιν να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, απάντησε: «Οταν θα είναι έτοιμη η ατζέντα για μια σύνοδο. Και η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη».

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε σήμερα ότι η Μόσχα έκανε «σημαντικές παραχωρήσεις» στον Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα.

Οι Δημοκρατικοί ωστόσο θεωρούν ότι ο Πούτιν «κοροϊδεύει» τον Αμερικανό ομόλογό του και αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ βρίσκεται στο Κίεβο, με την ευκαιρία της επετείου των 34 ετών από την ανεξαρτησία της χώρας, τη στιγμή που οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης βαλτώνουν.

«Ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Ούτε της Ευρώπης, ούτε των ΗΠΑ και πιστεύουμε ότι ούτε η Ρωσία ή η Ουκρανία έχουν συμφέρον να συνεχιστεί», δήλωσε.

Παρά τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Τραμπ το τελευταίο διάστημα, οι θέσεις της Μόσχας και του Κιέβου μοιάζουν ασυμβίβαστες.

Σήμερα, ο Λαβρόφ κατηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι προσπαθούν να «εμποδίσουν» τις συνομιλίες, διαβεβαιώνοντας ότι ο Πούτιν «θέλει ειρήνη» και «σέβεται τον πρόεδρο Τραμπ επειδή υπερασπίζεται τα εθνικά, αμερικανικά συμφέροντα».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Καλιφόρνιας Άνταμ Σιφ χαρακτήρισε ωστόσο «βετεράνο ψεύτη» τον Λαβρόφ, λέγοντας ότι οι Ρώσοι «κοροϊδεύουν τον πρόεδρο» των ΗΠΑ. Όταν ρωτήθηκε για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, επίσης στο NBC, ο Σιφ είπε ότι έχει «μπλοκαριστεί».

Ο πρώην επικεφαλής της CIA (κατά την πρώτη τετραετία του Μπαράκ Ομπάμα), ο απόστρατος στρατηγός Ντέιβιντ Πετρέους, είναι της ίδιας άποψης: «Το εμπόδιο για την ειρήνη αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος Πούτιν», είπε στο τηλεοπτικό κανάλι ABC.

