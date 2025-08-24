search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 19:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.08.2025 18:59

Καναδάς: Δεν αποκλείει να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία για τις εγγυήσεις ασφαλείας

24.08.2025 18:59
karney kanadas- new

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα από το Κίεβο ότι δεν θα απέκλειε την παρουσία Καναδών στρατιωτών στην Ουκρανία ως τμήμα μελλοντικών προτεινόμενων εγγυήσεων ασφαλείας, το πλαίσιο των οποίων επεξεργάζονται τώρα η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της.

Ο Κάρνεϊ έδωσε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως η παρουσία ξένων στρατιωτών στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία «θα ήταν σημαντική».

Το θέμα της «παρουσίας, όπως λέγεται, μπότας επί του πεδίου, είναι σημαντικό για εμάς», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας δίπλα στον Καναδό πρωθυπουργό που επισκέπτεται το Κίεβο με την ευκαιρία της επετείου της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.

Διαβάστε επίσης:

Υεμένη: Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα Σαναά λένε οι Χούθι

Ουκρανία: Ανταλλγή 146 αιχμαλώτων πολέμου με την Ρωσία

Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων έξω από κατοικίες υπουργών ζητώντας την απελευθέρωση τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis_famellos_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά, κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με αφορμή το Παλαιστινιακό – Το παρασκήνιο

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

karney kanadas- new
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Δεν αποκλείει να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία για τις εγγυήσεις ασφαλείας

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Χορτερό

NIKOS_ANDROULAKHS_31_7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Συνεδρίαση της Βουλής με θέμα την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

BRITAIN1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πράξη αλληλεγγύης από την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ της Βρετανίας: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

XRIMATA44
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 19:42
androulakis_famellos_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά, κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με αφορμή το Παλαιστινιακό – Το παρασκήνιο

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

karney kanadas- new
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Δεν αποκλείει να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία για τις εγγυήσεις ασφαλείας

1 / 3