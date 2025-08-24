Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων έξω από κατοικίες υπουργών ζητώντας την απελευθέρωση τους

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας πραγματοποίησαν σήμερα διαδηλώσεις έξω από τις κατοικίες Ισραηλινών υπουργών, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός και επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων.

Με πανό, συνθήματα και εμφανή συναισθηματική φόρτιση, οι διαδηλωτές κάλεσαν την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην επιστροφή των ομήρων, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει συμβιβασμούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι κινητοποιήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων, με το αίτημα για κατάπαυση του πυρός να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση στην ισραηλινή κοινωνία.

«Δεν θα συγχωρήσουμε περαιτέρω καθυστέρηση», αναφέρει ανακοίνωση του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων, «Ακούστε τους ανθρώπους. Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε τους όλους πίσω».

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τα σπίτια έξι υπουργών της κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς και του υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι συμφώνησε με μια νέα πρόταση των μεσολαβητών για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, πρόκειται για τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης που είχε διαπραγματευθεί προηγουμένως ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός 60 ημερών στη διάρκεια της οποίας θα απελευθερωθούν δέκα όμηροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Συνολικά 50 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους μόνον οι 20 φέρεται να είναι ζωντανοί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εγκρίνει σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας ενώ την ίδια στιγμή αφήνει να αιωρείται προοπτική νέων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς.

