Βασιλιάς Κάρολος: Μήνυμα υποστήριξης στο Κίεβο με αφορμή την ουκρανική Ημέρα Ανεξαρτησίας

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος Γ’ απηύθυνε σήμερα μήνυμα υποστήριξης στην Ουκρανία με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας, ζητώντας «δίκαιη ειρήνη με διάρκεια» στον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα.

«Εξακολουθώ να ελπίζω ότι οι χώρες μας θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται στενά για να πετύχουν μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια στην Ουκρανία», έγραψε ο Κάρολος, σύμφωνα με το μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κάρολο, εκτιμώντας ότι τα λόγια του «αποτελούν πραγματική έμπνευση για τον λαό μας», ενώ εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στο Κίεβο.

«Τα ευγενικά λόγια της Αυτού Μεγαλειότητας αποτελούν πραγματική έμπνευση για τον λαό μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του πολέμου», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Εκτιμούμε την ηγετική στάση της Βρετανίας στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία και τον δίκαιο σκοπό μας: να υπερασπιστούμε την ελευθερία από την τυραννία και να διασφαλίσουμε ειρήνη με διάρκεια στην Ουκρανία και σε όλη την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ο βρετανικός στρατός θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες τουλάχιστο ως το τέλος του 2026.

Περισσότεροι από 50.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν ήδη λάβει εκπαίδευση στο βρετανικό έδαφος, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Από την πλευρά του ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι σχολίασε: «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την υποστήριξή μας μαζί με τους συμμάχους μας ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της σήμερα και να αποτρέψει (μια επίθεση) αύριο».

«Μπροστά στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις πρέπει να φέρουμε τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Νεκρός Παλαιστίνιος δημοσιογράφος από ισραηλινά πυρά

Μαίνονται οι φωτιές στην Ιβηρική – Ελληνικά Canadair συνδράμουν μαζί με δασοκομάντος

Φωτιά σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο στο Κούρσκ μετά από ουκρανική επίθεση (Video)