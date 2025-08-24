search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 13:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.08.2025 12:22

Βασιλιάς Κάρολος: Μήνυμα υποστήριξης στο Κίεβο με αφορμή την ουκρανική Ημέρα Ανεξαρτησίας

24.08.2025 12:22
vasilias karolos d – day – new

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος Γ’ απηύθυνε σήμερα μήνυμα υποστήριξης στην Ουκρανία με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας, ζητώντας «δίκαιη ειρήνη με διάρκεια» στον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα.

«Εξακολουθώ να ελπίζω ότι οι χώρες μας θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται στενά για να πετύχουν μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια στην Ουκρανία», έγραψε ο Κάρολος, σύμφωνα με το μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κάρολο, εκτιμώντας ότι τα λόγια του «αποτελούν πραγματική έμπνευση για τον λαό μας», ενώ εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στο Κίεβο.

«Τα ευγενικά λόγια της Αυτού Μεγαλειότητας αποτελούν πραγματική έμπνευση για τον λαό μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του πολέμου», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Εκτιμούμε την ηγετική στάση της Βρετανίας στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία και τον δίκαιο σκοπό μας: να υπερασπιστούμε την ελευθερία από την τυραννία και να διασφαλίσουμε ειρήνη με διάρκεια στην Ουκρανία και σε όλη την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ο βρετανικός στρατός θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες τουλάχιστο ως το τέλος του 2026.

Περισσότεροι από 50.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν ήδη λάβει εκπαίδευση στο βρετανικό έδαφος, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Από την πλευρά του ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι σχολίασε: «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την υποστήριξή μας μαζί με τους συμμάχους μας ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της σήμερα και να αποτρέψει (μια επίθεση) αύριο».

«Μπροστά στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις πρέπει να φέρουμε τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Νεκρός Παλαιστίνιος δημοσιογράφος από ισραηλινά πυρά

Μαίνονται οι φωτιές στην Ιβηρική – Ελληνικά Canadair συνδράμουν μαζί με δασοκομάντος

Φωτιά σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο στο Κούρσκ μετά από ουκρανική επίθεση (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egnatia new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Κομοτηνής ο Βούλγαρος οδηγός του τραγικού δυστυχήματος στην Εγνατία οδό

blade-runner
MEDIA

Blade Runner 2099: Η σειρά έρχεται το 2026 στο Prime Video

tsoukalas_1903_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα»

porto koufo sithonia halkidiki (1)
TRAVEL

Πόρτο Κουφό: Ο κρυμμένος παράδεισος της Σιθωνίας (Video)

pisina_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός σε πισίνα νεαρός τουρίστας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

BRITAIN1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πράξη αλληλεγγύης από την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ της Βρετανίας: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 13:14
egnatia new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Κομοτηνής ο Βούλγαρος οδηγός του τραγικού δυστυχήματος στην Εγνατία οδό

blade-runner
MEDIA

Blade Runner 2099: Η σειρά έρχεται το 2026 στο Prime Video

tsoukalas_1903_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα»

1 / 3