Ρωσία: Ένας νεκρός από έκρηξη φιάλης αερίου σε κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη φιάλης αερίου σε εμβληματικό κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κεντρικό Παιδικό Κατάστημα, γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως κατάστημα παιχνιδιών “Detsky Mir”. Βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κυριότερης διαδόχου της σοβιετικής KGB.

Massive Fire Engulfs Moscow 'KIDS' Store



One person confirmed dead in gas explosion on the third floor. pic.twitter.com/pg9ehc4CoY — Global Report (@Globalrepport) August 24, 2025

Το κτήριο όπου βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, που φιλοξενεί επίσης εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, εκκενώθηκε, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το κανάλι Mash στην εφαρμογή Telegram ανέφερε πως εξερράγη φιάλη ηλίου.

🇷🇺⚡ An explosion occurred in the Central Children's World in Moscow.

According to preliminary data, a helium cylinder exploded on the third floor of the building.

According to the Ministry of Emergency Situations, one person died and three were injured. pic.twitter.com/EFDoUi8ml3 August 24, 2025

Διαβάστε επίσης:

Βασιλιάς Κάρολος: Μήνυμα υποστήριξης στο Κίεβο με αφορμή την ουκρανική Ημέρα Ανεξαρτησίας

Γάζα: Νεκρός Παλαιστίνιος δημοσιογράφος από ισραηλινά πυρά

Μαίνονται οι φωτιές στην Ιβηρική – Ελληνικά Canadair συνδράμουν μαζί με δασοκομάντος