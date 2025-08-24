Ρωσία: Ένας νεκρός από έκρηξη φιάλης αερίου σε κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη φιάλης αερίου σε εμβληματικό κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.
Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κεντρικό Παιδικό Κατάστημα, γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως κατάστημα παιχνιδιών “Detsky Mir”. Βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κυριότερης διαδόχου της σοβιετικής KGB.
Το κτήριο όπου βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, που φιλοξενεί επίσης εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, εκκενώθηκε, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
Το κανάλι Mash στην εφαρμογή Telegram ανέφερε πως εξερράγη φιάλη ηλίου.
