search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 14:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.08.2025 13:48

Ρωσία: Ένας νεκρός από έκρηξη φιάλης αερίου σε κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα

24.08.2025 13:48
mosxa-pirosvestika

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη φιάλης αερίου σε εμβληματικό κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κεντρικό Παιδικό Κατάστημα, γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως κατάστημα παιχνιδιών “Detsky Mir”. Βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κυριότερης διαδόχου της σοβιετικής KGB.

Το κτήριο όπου βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, που φιλοξενεί επίσης εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, εκκενώθηκε, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το κανάλι Mash στην εφαρμογή Telegram ανέφερε πως εξερράγη φιάλη ηλίου.

Διαβάστε επίσης:

Βασιλιάς Κάρολος: Μήνυμα υποστήριξης στο Κίεβο με αφορμή την ουκρανική Ημέρα Ανεξαρτησίας

Γάζα: Νεκρός Παλαιστίνιος δημοσιογράφος από ισραηλινά πυρά

Μαίνονται οι φωτιές στην Ιβηρική – Ελληνικά Canadair συνδράμουν μαζί με δασοκομάντος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
evia_fwtia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνες σε βάρος 6 ανηλίκων για εμπρησμούς

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στον 2ο γύρο της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου

skertsos_nd
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ για τα… ηλιοβασιλέματα του Άκη Σκέρτσου: «Παντελής απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης»

konstantaras (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η συγκινητική τελευταία ανάρτηση του λίγες ημέρες πριν πεθάνει – «Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα»

gavalas-kontogeorgri
LIFESTYLE

Χώρισαν οι Κωνσταντίνος Γαβαλάς και Ελευθερία Κοντογεώργη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

BRITAIN1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πράξη αλληλεγγύης από την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ της Βρετανίας: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 14:45
evia_fwtia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνες σε βάρος 6 ανηλίκων για εμπρησμούς

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στον 2ο γύρο της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου

skertsos_nd
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ για τα… ηλιοβασιλέματα του Άκη Σκέρτσου: «Παντελής απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης»

1 / 3