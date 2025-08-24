search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 16:50
ΚΟΣΜΟΣ

24.08.2025 16:45

Ουκρανία: Ανταλλγή 146 αιχμαλώτων πολέμου με την Ρωσία

24.08.2025 16:45
Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα 146 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά έπειτα από μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι όλοι οι Ρώσοι που απελευθερώθηκαν βρίσκονται στη Λευκορωσία και λαμβάνουν ψυχολογική και ιατρική βοήθεια.

Η Ουκρανία παρέδωσε επίσης στη Μόσχα οκτώ Ρώσους πολίτες, κατοίκους της περιφέρειας Κουρσκ, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

