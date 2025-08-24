Υεμένη: Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα Σαναά λένε οι Χούθι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι Χούθι στην Υεμένη δήλωσαν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά, η πιο πρόσφατη μέχρι τώρα κατά αυτών των φιλοϊρανών ανταρτών που έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.
«Ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά», έγραψε το τηλεοπτικό κανάλι των Χούθι, το Al-Massirah, στην πλατφόρμα X, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, μία εβδομάδα μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πρωτεύουσας της Υεμένης, που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.
Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο πρακτορείο Ρόιτερς, τα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων.
Διαβάστε επίσης:
Ουκρανία: Ανταλλγή 146 αιχμαλώτων πολέμου με την Ρωσία
Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων έξω από κατοικίες υπουργών ζητώντας την απελευθέρωση τους
Ρωσία: Ένας νεκρός από έκρηξη φιάλης αερίου σε κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.