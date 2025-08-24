search
ΚΟΣΜΟΣ

24.08.2025 16:58

Υεμένη: Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα Σαναά λένε οι Χούθι

24.08.2025 16:58
Οι Χούθι στην Υεμένη δήλωσαν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά, η πιο πρόσφατη μέχρι τώρα κατά αυτών των φιλοϊρανών ανταρτών που έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

«Ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά», έγραψε το τηλεοπτικό κανάλι των Χούθι, το Al-Massirah, στην πλατφόρμα X, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, μία εβδομάδα μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πρωτεύουσας της Υεμένης, που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο πρακτορείο Ρόιτερς, τα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων.

