Παλαιστίνη: Πάνω από 60 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στη Γάζα – Ογκώδεις διαδηλώσεις στο Ισραήλ ενάντια στον πόλεμο – Η στάση των ΗΠΑ

Πάνω από 60 νεκρούς, ανάμεσά τους Παλαιστίνιος ηχολήπτης, αναφέρουν παλαιστινιακές πηγές το τελευταίο 24ωρο στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που στο Ισραήλ η πρόταση για προσωρινή κυβέρνηση ενότητας, φαίνεται να πέφτει στο κενό και η οργή για τους ομήρους «ξεχειλίζει».

Το ακροδεξιό κόμμα απειλεί να ρίξει την κυβέρνηση, ζητώντας ακόμη και από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου να επισπεύσει την επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας «Άρματα του Γεδεών», την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δίνει χρονικό περιορισμό στην στρατιωτική αυτή επιχείρηση, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Εκρήξεις χωρίς τέλος»

Ο ισραηλινός στρατός εντείνει τη δραστηριότητά του στη βόρεια Γάζα ενόψει μιας σχεδιαζόμενης επίθεσης για την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης.

Στην Τζαμπαλίγια, τον πυκνοκατοικημένο καταυλισμό προσφύγων βόρεια της Πόλης της Γάζας, οι κάτοικοι δήλωσαν ότι υπέστησαν σφοδρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ανυπαρκτα χαρακτηρίζονται τα σημάδια για την εκκένωση εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων προς τα νότια ενόψει της ισραηλινής επιχείρησης ελέγχου και της Πόλης της Γάζας.

Το Associated Press μετέδωσε ότι ακόμη τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν όταν τα στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας που διαχειρίζεται η η Gaza Humanitarian Foundation, ή GHF, στην περιοχή του διαδρόμου Netzarim.

Οργή για τους ομήρους

Τα ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι απειλείται η ζωή δύο από τους 20 ομήρους της Χαμάς που φέρεται να είναι ακόμα ζωντανοί.

Η οργή ξεχειλίζει στο Ισραήλ, όπου έγιναν οι πλέον ογκώδεις διαδηλώσεις από την αρχή του πολέμου. Δεκάδες χιλιάδες απαίτησαν εδώ και τώρα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Διχογνωμία μεταξύ των ακροδεξιών κομμάτων και του ισραηλινού στρατού»

Σύμφωνα πάντα με τους Times του Ισραήλ, οι ακροδεξιοί υπουργοί επιμένουν να λένε στον αρχηγό των ενόπλων Δυνάμεων ότι πρέπει να γίνει άμεσα η κατάληψη της Γάζας, ενώ ο στρατιωτικός σχεδιασμός δεν επιτρέπει βεβαισμένες ενέργειες.

Μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι λιγότεροι από 20 όμηροι παραμένουν ζωντανοί, διαψεύδοντας τα επίσημα στοιχεία του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διαμηνύει ότι έχει την απόλυτη στήριξη του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 13, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε το Σάββατο να στείλει μια διαπραγματευτική αντιπροσωπεία για να συμμετάσχει σε συνομιλίες με μεσολαβητές για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, σχεδόν μια εβδομάδα αφότου η Χαμάς συμφώνησε σε σταδιακή απελευθέρωση ομήρων.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι η απόφαση του Νετανιάχου ελήφθη αφότου ενημερώθηκε ότι οι όμηροι θα μπορούσαν να εκτελεστούν ή να σκοτωθούν από πυρομαχικά των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, εάν ο στρατός συνεχίσει την προγραμματισμένη κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

«Εξαντλείται η υπομονή του Τραμπ»

Η εφημερίδα Times of Israel υποστηρίζει ότι η υποστήριξη του Τραμπ δεν είναι πλήρης, αλλά για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα σχετικά με τη στρατιωτική επίθεση στην Πόλη της Γάζας. Το δίκτυο ανέφερε ότι οι δύο δήλωσαν ότι ο Τραμπ επιθυμεί μια γρήγορη και αποφασιστική επιχείρηση και δεν θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος κατά της Χαμάς.

«Ήρθε η ώρα για μια κυβέρνηση λύτρωσης των ομήρων, μια κυβέρνηση που θα υποστηρίζει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας», τόνισε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Μπένι Γκάνζ καλώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποκλείσει την ακροδεξιά από την κυβέρνηση και να σχηματιστεί προσωρινή κυβέρνηση ενότητας. Ωστόσο, η πρόταση για την ώρα δεν έχει λάβει την απαιτούμενη στήριξη.

