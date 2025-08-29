Ο Ζελένσκι απορρίπτει τις προτάσεις για δημιουργία ζώνης ασφαλείας 40 χλμ. για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις προτάσεις για μια ζώνη ασφαλείας μεταξύ των ουκρανικών και των ρωσικών δυνάμεων στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου.

«Μόνο όσοι δεν κατανοούν την τεχνολογική κατάσταση του σημερινού πολέμου προτείνουν μια ζώνη ασφαλείας», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Τα σχόλιά του ακολούθησαν ένα δημοσίευμα που υποδήλωνε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν μια ζώνη ασφαλείας 40 χιλιομέτρων ως μέρος είτε μιας εκεχειρίας είτε μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια σύγκρουση που καθοδηγείται από την τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), και ο Ζελένσκι υπονόησε ότι μια ζώνη ασφαλείας υπήρχε ήδη λόγω της απειλής επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στην πρώτη γραμμή.

Οι ζώνες ασφαλείας μπορούν να δημιουργήσουν αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες μεταξύ εμπόλεμων χωρών, όπως η Βόρεια και η Νότια Κορέα, και φυσικά όρια όπως το Σιδηρούν Παραπέτασμα – το οποίο χώριζε τη Σοβιετική Ένωση από τη Δύση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Politico, Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι η πρόταση μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών αξιωματούχων ήταν να αποκλειστεί μια λωρίδα γης στην Ουκρανία μεταξύ των δύο δυνάμεων.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι είπε ότι υπήρχε ήδη μια περιοχή εκατέρωθεν της πρώτης γραμμής όπου το βαρύ πυροβολικό δεν μπορούσε να επιχειρήσει λόγω του κινδύνου πυρών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Σήμερα, τα βαρέα όπλα μας βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων μεταξύ τους, επειδή όλα χτυπιούνται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», είπε.

«Αυτή η ζώνη ασφαλείας – εγώ την αποκαλώ «νεκρή ζώνη», κάποιοι την αποκαλούν «γκρίζα ζώνη» – υπάρχει ήδη».

Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει κάποια εδάφη εντός της ζώνης, την οποία απέρριψε επίσης ο Ζελένσκι: «Εάν η Ρωσία θέλει να έχει μεγαλύτερη απόσταση από εμάς, μπορεί να υποχωρήσει βαθιά στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας».

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για διπλωματία, αλλά αναζητά τρόπους να αναβάλει το τέλος του πολέμου.

Μια διπλωματική πρωτοβουλία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πλήρους πολέμου της Ρωσίας, ο οποίος διαρκεί πλέον πάνω από 40 μήνες, φαίνεται να χάνει τη δυναμική του.

Μια συνάντηση υψηλού διακυβεύματος την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών γέννησε ελπίδες για μια πιθανή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ουκρανού ηγέτη και του Ρώσου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αλλά αυτές οι ελπίδες φαίνονται ολοένα και πιο απομακρυσμένες και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «προφανώς δεν θα υπάρξει συνάντηση» και φαινόταν ότι ο Πούτιν ήταν «απρόθυμος» να συμμετάσχει.

Η Ρωσία εκτόξευσε 629 drones και πυραύλους στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σκοτώνοντας 23 ανθρώπους, σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου μέχρι στιγμής που έχει προκαλέσει οργή από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Δύο πύραυλοι προσγειώθηκαν κοντά στα γραφεία της ΕΕ στο κέντρο του Κιέβου.

Μετά από συνομιλίες στη γαλλική πόλη Τουλόν, ο Μερτς και ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν ότι θα αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία επειδή ο Πούτιν δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι εάν ο Πούτιν δεν τηρήσει την προθεσμία της Δευτέρας για να συμφωνήσει στις συνομιλίες, «αυτό θα δείξει για άλλη μια φορά ότι ο Πρόεδρος Πούτιν έχει κοροϊδέψει τον Πρόεδρο Τραμπ».

Ο Μερτς άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει «πολλούς ακόμη μήνες».

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας καταδίκασε «τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας σε πολίτες και πολιτικές υποδομές, οι οποίες αποτελούν μια σκόπιμη κλιμάκωση και υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρήνη».

Την Παρασκευή, ο αρχηγός του επιτελείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, συζήτησε τις ειρηνευτικές κινήσεις των ΗΠΑ με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς.

Ο Γερμάκ δήλωσε μετά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη ότι ενώ η Ουκρανία χαιρέτισε όλες τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που προωθούν οι ΗΠΑ, «δυστυχώς, καθεμία από αυτές καθυστερεί από τη Ρωσία».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εργάζονται για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, εάν επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία.

Η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ συμφώνησαν την Παρασκευή ότι θα πρέπει να είναι «ισχυροί και αξιόπιστοι» και ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει να συνεχιστούν οι συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα σχετικά με δεσμεύσεις «τύπου ΝΑΤΟ» που θα παρέχουν στην Ουκρανία προστασία.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε τις τελευταίες δυτικές προτάσεις ως «μονόπλευρες» και στοχεύουν στον περιορισμό της Ρωσίας.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να βασίζονται στην επίτευξη κοινής αντίληψης που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Διπλωματικοί αυτοσχεδιασμοί Γουίτκοφ: «Η απειρία του φαίνεται καθαρά» – Δυσαρέσκεια σε όλες τις πλευρές από τους χειρισμούς του

Ο Τραμπ ανακαλεί τις βίζες των Παλαιστινίων ενόψει της ΓΣ του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο – «Τολμηρό βήμα» ακόμη και για το Ισραήλ

Ο Μακρόν επιμένει ότι δεν παραιτείται, ακόμη και αν «πέσει» ο Μπαϊρού – «Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» λέει ο Γάλλος πρωθυπουργός