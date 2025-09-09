Νέα κόντρα Τραμπ και Δημοκρατικών για την Εθνοφρουρά με αφορμή τον φόνο μιας Ουκρανής

Τα τελευταία 24ωρα η είδηση και η εικόνα σοκ της δολοφονίας μιας νεαρής Ουκρανής πρόσφυγα στις ΗΠΑ, έχει γίνει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Δημοκρατικών.

Η δολοφονία που έγινε χωρίς καμία αφορμή μέσα σε τρένο από έναν Αμερικανό στη Βόρεια Καρολίνα, έγινε αφορμή για τον Τραμπ να πει πως το έγκλημα αυτό είναι μια απόδειξη γιατί η Εθνοφρουρά είναι απαραίτητη στους δρόμους.

«Όταν έχουμε φρικτούς φόνους, πρέπει να αναλαμβάνουμε φρικτές ενέργειες», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος.

Ο Τραμπ απηύθυνε «την αγάπη του» στην οικογένεια της (Ιρίνα) Ζαρούτσκα (το θύμα). «Υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε, τότε δεν έχουμε χώρα», υπογράμμισε.

Η Ζαρούτσκα έφτασε στις ΗΠΑ πριν από τρία χρόνια μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια της, πρόσφυγας από την Ουκρανία. Όπως έγραψε η οικογένειά της, ήταν «μια προικισμένη και παθιασμένη καλλιτέχνης», με πτυχίο στην αποκατάσταση έργων τέχνης από κολέγιο του Κιέβου και ονειρευόταν να γίνει βοηθός κτηνιάτρου.

Με βαρύ ποινικό μητρώο ο δράστης

Ο δράστης της επίθεσης, ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Δικαστής ζήτησε τον εγκλεισμό του σε νοσοκομείο για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρικό έλεγχο.

Ο Μπράουν έχει μακρύ ποινικό μητρώο και έχει εκτίσει ποινή κάθειρξης για ένοπλη ληστεία. Πιο πρόσφατα είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο επειδή είχε καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 ζητώντας από τις αρχές να ερευνήσουν μια συσκευή που κάποιος είχε τοποθετήσει μέσα του προκειμένου να ελέγχει τη συμπεριφορά του. Τότε είχε αφεθεί ελεύθερος από δικαστήριο και αργότερα του ζητήθηκε να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

Ο Τραμπ θέλει Εθνοφρουρά στις μεγάλες πόλεις

Στο μεταξύ ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον φόνο αυτόν προκειμένου να επεκτείνουν τα σχέδια πάταξης της εγκληματικότητας, τα οποία ο Ρεπουμπλικάνος έχει θέσει σε εφαρμογή στην Ουάσινγκτον, και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Σικάγο.

Ωστόσο τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα έχουν μειωθεί τόσο στην περιοχή της Ουάσινγκτον όσο και στο Σικάγο, αν και εκεί καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών σε σχέση με άλλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη ή το Λος Άντζελες.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιτέθηκαν στους Δημοκρατικούς πολιτικούς της Σάρλοτ, τονίζοντας ότι ο Μπράουν θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι κατήγγειλε την Κυριακή στο Χ ότι οι αρχές της Σάρλοτ «απέτυχαν να τιμωρήσουν κατάλληλα» τον Μπράουν και για τον λόγο αυτόν απέτυχαν να προστατεύσουν την Ιρίνα Ζαρούτσκα και τους κατοίκους της Βόρειας Καρολίνας.

Από την πλευρά του ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς σε ανάρτησή του στην οποία τασσόταν υπέρ της λήψης αυστηρότερων μέτρων για την πάταξη της εγκληματικότητας.

Η δήμαρχος της Σάρλοτ, η Δημοκρατική Βι Λάιλς, δήλωσε: «Έχει σπαράξει η καρδιά μου, όπως και πολλών από εσάς. Σκέφτομαι πολύ πώς είναι πραγματικά η ασφάλεια στην πόλη μας. Παραμένω δεσμευμένη να κάνω ό,τι μπορώ για να προστατεύσω τους κατοίκους μας και να διασφαλίσω ότι η Σάρλοτ θα είναι ένα μέρος όπου όλοι θα νιώθουν ασφαλείς».

Παράλληλα η Λάιλς χαρακτήρισε τον φόνο της Ζαρούτσκα «τραγική αποτυχία των δικαστηρίων και των δικαστών» και δεσμεύτηκε να αναπτύξει περισσότερους αστυνομικούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

