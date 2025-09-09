Εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ: «Στα κάγκελα» οι Ευρωπαίοι – «Μας ξεπούλησε η Κομισιόν, να φύγει η φον ντερ Λάιεν»

Οργή, αγανάκτηση και απογοήτευση: αυτά είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα των Ευρωπαίων πολιτών για τη εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ που επιτεύχθηκε μεταξύ της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με πρόσφατη δημοσκόπηση να δείχνει ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων «τα έχει πάρει στο κρανίο» με τη Γερμανίδα πολιτικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Cluster17 για την πλατφόρμα συζήτησης για τα ευρωπαϊκά θέματα Le Grand Continent σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία, φαίνεται ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων (61%), ο κύριος υπεύθυνος για τη δασμολογική συμφωνία είναι η Κομισιόν. Παρά τη βαριά ευθύνη πολλών από αυτά, τα κράτη μέλη βρίσκονται πολύ πίσω (28%).

Αυτή η απόδοση ευθύνης είναι ιδιαίτερα έντονη σε τρία από τα πέντε κράτη μέλη που συμμετείχαν στην έρευνα: το 70% των Ισπανών, το 66% των Γερμανών και το 64% των Γάλλων «δείχνουν» την Επιτροπή. Στην Ιταλία, η πλειοψηφία (55%) συμφωνεί επίσης. Μόνο η Πολωνία αποτελεί εξαίρεση, με μια πιο ομαλή κατανομή της ευθύνης μεταξύ της Επιτροπής (43%), των κρατών μελών (27%) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (23%).

Πέρα από τους αριθμούς, αυτή η ερμηνεία έχει σοβαρές συνέπειες: οι Ευρωπαίοι «δείχνουν» σαφώς την Επιτροπή – και, ταυτόχρονα, την πρόεδρό της – ως υπεύθυνη για μια συμφωνία που θεωρείται ταπεινωτική. Η κρίση αυτή ενισχύει την πολιτική προσωποποίηση της διαδικασίας – που πιθανότατα προκλήθηκε από τον θεατρικό τρόπο με τον οποίο ανακοινώθηκε η συμφωνία στο Turnberry – και τροφοδοτεί την έντονη δυσπιστία απέναντι στην πρόεδρο της Επιτροπής.

Όταν ρωτήθηκαν για τη δράση της προέδρου της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις του καλοκαιριού, οι Ευρωπαίοι έδειξαν εξαιρετικά αυστηροί. Παρόλο που η ερώτηση υπενθύμιζε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε να επιβάλει δασμούς 30%, το 75% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «υπερασπίστηκε ανεπαρκώς» τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ενώ το 38% θεωρεί ότι τα «υπερασπίστηκε πολύ ανεπαρκώς» – ένα σημάδι καταδίκης άνευ προηγουμένου.

Αυτή η απόρριψη είναι σχεδόν καθολική σε ολόκληρη την ήπειρο. Φτάνει το 87% στη Γαλλία, το 78% στην Ισπανία και το 75% στη Γερμανία. Στην Ιταλία, το 72% των ερωτηθέντων συμμερίζεται αυτή την αρνητική κρίση. Μόνο η Πολωνία ξεχωρίζει, με 48% αρνητικές κριτικές, περισσότερες θετικές απόψεις (36%) και μεγαλύτερο αριθμό αβέβαιων (16%).

Συνολικά, αυτό το εύρημα υπογραμμίζει το μέγεθος της δυσπιστίας απέναντι στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παρότι το ερώτημα υπενθυμίζει τις αρχικές απειλές της Ουάσιγκτον, η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων θεωρεί ότι δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την Ένωση σε αυτή την εμπορική αντιπαράθεση.

Και πώς να μην το θεωρούν αυτό, όταν σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 77% των ερωτηθέντων – που κυμαίνονταν από 89% στη Γαλλία έως 50% στην Πολωνία – πιστεύει ότι η συμφωνία θα ωφελούσε πάνω απ’ όλα την οικονομία των ΗΠΑ, με μόνο το 2% να πιστεύει ότι θα ωφελούσε την οικονομία της Ευρώπης. Και στις πέντε χώρες, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το 60% του πληθυσμού της ΕΕ, κατά μέσο όρο το 52% χαρακτήρισε τη συμφωνία του Ιουλίου ως «ταπείνωση».

Στο πλαίσιο αυτό, δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αποπομπής/παραίτησης της φον ντερ Λάιεν: το 60% των ερωτηθέντων είναι υπέρ της παραίτησής της – και μάλιστα το 49% «πολύ υπέρ» στη Γαλλία. Άλλο αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι η πλειοψηφία των Γερμανών (54%) είναι υπέρ της παραίτησης της Γερμανίδας προέδρου της Επιτροπής. Το ποσοστό αυτό είναι φουσκωμένο από τους ψηφοφόρους της AfD (που είναι υπέρ σε ποσοστό 94%), ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το 35% των ψηφοφόρων της CDU/CSU (το πολιτικό κόμμα από το οποίο προέρχεται η φον ντερ Λάιεν ) είναι υπέρ – ποσοστό υψηλότερο από αυτό των ψηφοφόρων του SPD (30%) και των Πράσινων (29%).

Διαβάστε επίσης

Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε την εκκένωσή της – Ετοιμάζει νέα επιχείρηση

Συνάντηση Αμπάς – Στάρμερ: «Κανένας ρόλος για τη Χαμάς στη μελλοντική κυβέρνηση της Παλαιστίνης»

Ο Τραμπ «ξεπλένει» τους κακοποιητές – «Αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα»