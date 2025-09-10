search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 18:33
ΚΟΣΜΟΣ

10.09.2025 17:18

Το Κατάρ αναζητεί τρόπους να καταστήσει υπόλογο τον Νετανιάχου για την επίθεση στη Ντόχα – Ζητά έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας

doha

Στον απόηχο της χθεσινής αιφνιδιαστικής επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, που είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, το Κατάρ αναθέτει σε μια νομική ομάδα να διερευνήσει το ενδεχόμενο να καταστεί υπόλογος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός του Κατάρ χαρακτήρισε την επίθεση ως «πράξη κρατικής τρομοκρατίας που διαπράχθηκε υπό τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου» και «παραβίαση της κυριαρχίας».

«Το Κράτος του Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην ισραηλινή επίθεση και θα ενεργήσει σθεναρά ενάντια σε οποιαδήποτε απερίσκεπτη παραβίαση ή επιθετικότητα που απειλεί την ασφάλεια και την περιφερειακή του σταθερότητα», ανέφερε δήλωση μετά τη συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε ότι δεσμεύεται «να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση».

Συνέχισε λέγοντας ότι «το Κατάρ θα ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση των πολιτικών και των διαδικασιών για την αποτροπή τέτοιων ενεργειών και την αποτροπή της επανάληψής τους».

Το Κατάρ απέστειλε επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη, καταδικάζοντας την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα ως «κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων QNA του Κατάρ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση σήμερα για να συζητήσει την ισραηλινή επίθεση στις 20:00 BST.

Η επιστολή, που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Σαντζίν Κιμ – ο οποίος εκπροσωπεί τη Νότια Κορέα και είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Σεπτέμβριο – περιγράφει την επίθεση του Ισραήλ ως «σοβαρή απειλή» για την ασφάλεια των Καταριανών και των κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ δηλώνει δικαιολογημένο να στοχοποιεί τους ηγέτες της Χαμάς, οι οποίοι, όπως λέει, βρίσκονταν πίσω από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

