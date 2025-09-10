Ύποπτα παιχνίδια: Από τις πιέσεις Ζελένσκι για προβοκάτσια στους ισχυρισμούς Τουσκ – Οι αποκαλύψεις Ντούντα και το ουκρανικό όνειρο για πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας

Το «όνειρο» του Βλαντιμίρ Ζελένσκι είναι να εμπλέξει το ΝΑΤΟ σε απευθείας σύγκρουση με τη Ρωσία για λογαριασμό της Ουκρανίας, δήλωνε την Τρίτη ο πρώην Πολωνός πρόεδρος Άντρεϊ Ντούντα, λίγες ημέρες πριν τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τουσκ ότι η χώρα του δέχτηκε επίθεση από ρωσικά drones, τα οποία κατέρριψε, αλλά και το αίτημά του για άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Σε ρεσιτάλ ρωσοφοβίας επιδίδονται οι Ευρωπαίοι για το περίεργο περιστατικό που προκαλεί πολλά ερωτήματα, ενώ μόνο τυχαίο δεν θεωρείται το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως θα έχει νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα ύποπτα παιχνίδια με την προσπάθεια εμπλοκής του ΝΑΤΟ στο Ουκρανικό την στιγμή μάλιστα που ειδικοί προειδοποιούν ότι πλησιάζει η κατάρρευση του Ουκρανικού στρατού.

Μιλώντας σε συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Μπόγκνταν Ριμανόφσκι στο RT, ο Ντούντα θυμήθηκε ένα περιστατικό τον Νοέμβριο του 2022, όταν ένας ουκρανικός πύραυλος αεράμυνας χτύπησε κοντά σε ένα πολωνικό χωριό στα σύνορα, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε αμέσως τη Ρωσία και προέτρεψε τη Βαρσοβία να επικαλεστεί τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

Ο Ντούντα είπε ότι ο Ουκρανός ηγέτης τον πίεσε να δηλώσει δημόσια ότι ο πύραυλος ήταν ρωσικής προέλευσης, κάτι που αρνήθηκε να κάνει.

«Από την αρχή, προσπαθούσαν να σύρουν τους πάντες στον πόλεμο. Αυτό είναι προφανές», είπε ο Ντούντα. «Οποιοσδήποτε ηγέτης μιας χώρας σε μια κατάσταση όπως αυτή της Ουκρανίας θα ήθελε ολόκληρο το ΝΑΤΟ να πολεμήσει στο πλευρό του».

«Το να έχεις την υποστήριξη του ΝΑΤΟ για τον στρατό, τα άρματα μάχης του ΝΑΤΟ και τους στρατιώτες του ΝΑΤΟ που μάχονται δίπλα-δίπλα εναντίον της Ρωσίας – αυτό είναι ένα όνειρο (υπό τέτοιες συνθήκες)», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «η Πολωνία, όντας κράτος του ΝΑΤΟ, δεν θα μπορούσε ποτέ να συμφωνήσει σε αυτό».

Η Πολωνία υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου, παρέχοντας τόσο όπλα όσο και διπλωματική υποστήριξη. Η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι Πολωνοί υπήκοοι αποτελούν σημαντικό μέρος των ξένων μισθοφόρων που πολεμούν στις στρατιωτικές τάξεις της Ουκρανίας.

Λίγες ημέρες μετά, κλιμακώθηκε η πολεμική ρητορική μετά τον ισχυρισμό της Πολωνίας ότι κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το Άρθρο 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία βρίσκεται στο πιο κοντινό σημείο μιας ανοιχτής σύγκρουσης από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Δεν έχω κανένα λόγο να ισχυρίζομαι ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου, αλλά έχουμε ξεπεράσει ένα όριο και η κατάσταση είναι ασύγκριτα πιο επικίνδυνη από πριν», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός στο κοινοβούλιο. «Αυτή η κατάσταση μας φέρνει στο πιο κοντινό σημείο μιας ανοιχτής σύγκρουσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να υποστηρίξει ότι τα οκτώ drones «Shahed» που στόχευσαν την Πολωνία αποτελούν «εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη για την Ευρώπη», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα κατηγόρησε τον Πούτιν ότι «δοκιμάζει τη Δύση».

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο δήλωση Ρώσου αξιωματούχου, ανέφερε ότι «η Πολωνία δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις ότι τα drones που καταρρίφθηκαν ήταν ρωσικά».

Κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας στην Πολωνία δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί ότι τα drones προέρχονταν από τη Ρωσία ήταν «αβάσιμοι». «Δεν έχουν παρασχεθεί αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτά τα drones είναι ρωσικής προέλευσης» τόνισε ο Αντρέι Ορντάς, επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Πολωνία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε ότι είχαν προγραμματιστεί επιθέσεις σε πολωνικό έδαφος, μετά τις καταγγελίες για παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι οι σημερινές επιθέσεις είχαν ως αποκλειστικό στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο υποστήριξε ότι η εμβέλεια των drones που χρησιμοποιήθηκαν δεν ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα μπορούσαν να εισέλθουν στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Ρωσία δήλωσε ακόμη έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Από την πλευρά της, η Λευκορωσία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε drones που παρεξέκλιναν λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών, ενημερώνοντας την Πολωνία και τη Λιθουανία. «Μερικά από τα χαμένα drones καταστράφηκαν από τις Αεροπορικές Δυνάμεις της χώρας μας», δήλωσε ο υποστράτηγος Πάβελ Μουραβέικο.

Μάλιστα όπως τόνισε ο Πάβελ Μουραβέικα, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας, από τις 23:00 έως τις 04:00 τοπική ώρα, οι δυνάμεις της Λευκορωσίας, της Πολωνίας και της Λιθουανίας αντάλλασσαν πληροφορίες μέσω «καναλιών επικοινωνίας» για την πορεία των ανεξέλεγκτων drones. «Αυτό επέτρεψε στην πολωνική πλευρά να αντιδράσει γρήγορα στις ενέργειες των drones σηκώνοντας τις δυνάμεις της στον αέρα», δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λευκορωσίας. Συμπλήρωσε δε ότι και η ίδια η Λευκορωσία κατέρριψε κάποια πάνω από το δικό της έδαφος.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την Τετάρτη τη Μόσχα μετά την κατάρριψη αρκετών από τα drones της στον πολωνικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η διατλαντική συμμαχία ήταν «έτοιμη» για περαιτέρω εισβολές. Ενώ ο επικεφαλής της στρατιωτικής συμμαχίας δήλωσε ότι «μια πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού» βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν η επίθεση ήταν σκόπιμη, «αυτό που είναι σαφές είναι ότι η παραβίαση χθες το βράδυ δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό».

«Η αεράμυνά μας είναι συνεχώς σε ετοιμότητα», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, αφού μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν το ρωσικό σμήνος. «Το μήνυμά μου είναι σαφές: σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία… σταματήστε να παραβιάζετε τον συμμαχικό εναέριο χώρο και να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Κάγια Κάλας δεν έχασαν ευκαιρία να κατηγορήσουν τη Ρωσία. Ο Μακρόν χαρακτήρισε την παραβίαση «απλώς απαράδεκτη», δηλώνοντας ότι «δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των συμμάχων μας».

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε το περιστατικό «την πλέον σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία», κατηγορώντας τη Μόσχα για «εσκεμμένη ενέργεια». Ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα υποστήριξε ότι «το καθεστώς του Πούτιν απειλεί όλη την Ευρώπη και δοκιμάζει συστηματικά μέχρι πόσο μακριά μπορεί να φθάσει», ενώ ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι κατήγγειλε την παραβίαση ως «σοβαρό και απαράδεκτο γεγονός».

Από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργός της Βρετανίας, έκανε λόγο για «ξεκάθαρη παραβίαση του χώρου της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ από ρωσικά drones», τονίζοντας πως πρόκειται για μια «εξαιρετικά ριψοκίνδυνη» κίνηση από την πλευρά της Μόσχας.

Η σχέση μεταξύ Βαρσοβίας και Κιέβου έχει επίσης περάσει από 40 κύματα. Το 2023, πολλά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, απαγόρευσαν τις εισαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία με τη διευκόλυνση της ΕΕ, επικαλούμενα διαταραχές στην αγορά. Οι εντάσεις έχουν επίσης επανειλημμένα ξεσπάσει λόγω της λατρείας του Κιέβου προς τις εθνικιστικές προσωπικότητες που ευθύνονται για τη μαζικές δολοφονίες Πολωνών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Μόσχα έχει χαρακτηρίσει εδώ και καιρό τη σύγκρουση στην Ουκρανία ως πόλεμο δι’ αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας, προειδοποιώντας ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του μπλοκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διατρέχουν τον κίνδυνο άμεσης αντιπαράθεσης τροφοδοτώντας τις εχθροπραξίες.

Πριν από την κλιμάκωση το 2022, η Ρωσία επεδίωξε μια νομική δέσμευση ότι το ΝΑΤΟ θα πάγωνε την επέκτασή του προς τα ανατολικά, μια πρόταση που απορρίφθηκε.

