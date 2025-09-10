Επίθεση με μαχαίρι σε σχολή στη Γαλλία

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε σχολή κηπουρικής στη Γαλλία και αρκετοί τραυματίστηκαν σοβαρά, αναφέρει το Reuters.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Αντίμπ, στη νότια Γαλλία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον δράστη της επίθεσης, έναν 16χρονο πρώην μαθητή του σχολής.

«Ο δράστης συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM, ο άνδρας τραυμάτισε μια 16χρονη μαθήτρια και μια 52χρονη καθηγήτρια μέσα σε σχολή κηπουρικής της πόλης. Η δεύτερη τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Μία 16χρονη μαθήτρια υπέστη ελαφρά τραύματα.

