Λεωφόρος: 104 χρόνια ιστορίας του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο ντοκιμαντέρ του Σ. Θεοδωράκη – Δείτε το trailer (video)

Ντοκιμαντέρ για τα 104 χρόνια ιστορίας του γηπέδου της Λεωφόρου, θα προβάλει ο Alpha.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης, στο 3ωρο επεισόδιο των «Πρωταγωνιστών» αύριο, Πέμπτη 4/6, η ιστορία του γηπέδου και του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, θα περάσει από τις οθόνες με ντοκουμέντα, μαρτυρίες και συνεντεύξεις έκπληξη όπως αυτή του Γιώργου Βαρδινογιάννη και του Γιάννη Βαρδινογιάννη, που σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές τους παρουσίες, μιλούν για τα χρόνια της ομάδας στο ιστορικό γήπεδο στους Αμπελόκηπους.

Στην διάρκεια του ντοκιμαντέρ, θα δούμε εικόνες από το γήπεδο την περίοδο που ήταν ακόμη… αλάνα, ενώ γίνεται μια αναδρομή στις ιστορικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη του «τριφυλλιού».

Δείτε το trailer της εκπομπής:

Ντοκιμαντέρ για τα 104 χρόνια ιστορία του γηπέδου της Λεωφόρου, θα προβάλει αύριο ο Alpha. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, στο 3ωρο επεισόδιο των «Πρωταγωνιστών» αύριο, Πέμπτη 4/6, η ιστορία του γηπέδου και του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, θα περάσει από τις οθόνες με ντοκουμέντα, μαρτυρίες και συνεντεύξεις έκπληξη όπως αυτή του Γιώργου Βαρδινογιάννη και του Γιάννη Βαρδινογιάννη, που σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές τους παρουσίες, μιλούν για τα χρόνια της ομάδας στο ιστορικό γήπεδο στους Αμπελόκηπους. Στην διάρκεια του ντοκιμαντέρ, θα δούμε εικόνες από το γήπεδο την περίοδο που ήταν ακόμη… αλάνα, ενώ γίνεται μια αναδρομή στις ιστορικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη του «τριφυλλιού».

Διαβάστε επίσης:

Λιάγκας – Αντωνά: Για πρώτη φορά μαζί στον τηλεοπτικό αέρα – «Μην έχεις άγχος» (Video)

WAN-IFRA: Παγκόσμια διάκριση για τρεις Παλαιστίνιους φωτοειδησεογράφους- βιντεορεπόρτερ της Γάζας

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανανέωσε το ραντεβού με το MEGA – «Τσαντίρι και του χρόνου, δεν θέλω να σας αφήσω έτσι» (Video)