«Ταβάνι» στην τηλεθέαση της Τρίτης (2/6) έβαλε ο «Άγιος έρωτας»

Σαρωτική ήταν χθες η επικράτηση των σειρών μυθοπλασίας του Alpha που λίγο έλειψε να καταφέρει σερί κατάταξης στο πρώτο μισό της 10άδας του ημερήσιου Top 10 της Nielsen.

Πρώτη επιλογή ήταν ο «Άγιος έρωτας» και δεύτερο δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας αναδείχθηκε από τους τηλεθεατές το τελευταίο της σεζόν «Αλ Τσαντίρι Νιούζ».

Στην 10αδα «πέρασαν» εκτός από το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, το «Masterchef» και ο «Τροχός της τύχης» χαρίζοντας στο Star διπλή εκπροσώπηση.

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