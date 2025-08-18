search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 23:05
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

18.08.2025 22:27

Tροχαίο δυστύχημα στη Βοιωτία: Νεκρός 33χρονος μοτοσικλετιστής που «καρφώθηκε» σε τρακτέρ

18.08.2025 22:27
permissos.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στον δρόμο Καναβαρίου-Θίσβης, στο ύψος του αλευρόμυλου, στη Βοιωτία, όταν μηχανή συγκρούστηκε με τρακτέρ.

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν η μηχανή που οδηγούσε 33χρονος Αλβανός συγκρούστηκε με τρακτέρ.

Σύμφωνα με το permissos.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 33χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Θηβών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

