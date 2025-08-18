Tροχαίο δυστύχημα στη Βοιωτία: Νεκρός 33χρονος μοτοσικλετιστής που «καρφώθηκε» σε τρακτέρ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στον δρόμο Καναβαρίου-Θίσβης, στο ύψος του αλευρόμυλου, στη Βοιωτία, όταν μηχανή συγκρούστηκε με τρακτέρ.
Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν η μηχανή που οδηγούσε 33χρονος Αλβανός συγκρούστηκε με τρακτέρ.
Σύμφωνα με το permissos.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ο 33χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Θηβών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
