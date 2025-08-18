Τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να δραπετεύσει ο κρατούμενος από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς εξετάζουν οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το thesspost, το επικρατέστερο σενάριο είναι ο βαρυποινίτης να εκμεταλλεύτηκε τη σκάλα έκτακτη ανάγκης από το διαμορφωμένο δωμάτιο όπου νοσηλευόταν, προκειμένου να αποδράσει.

Εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια των αστυνομικών

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 28χρονος από την Αλβανία φαίνεται ότι ζήτησε να βγει για τσιγάρο σε ένα μικρό εξωτερικό χώρο που υπάρχει στο δωμάτιο.

Έτσι, σε συνδυασμό με την αδράνεια των δύο αστυνομικών που τον είχαν υπό την επίβλεψή τους, κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και διέφυγε από τη σκάλα έκτακτης ανάγκης.

Είχε προσπαθήσει να δραπετεύσει ξανά

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος, που είχε συλληφθεί στις 10 Αυγούστου, για εμπλοκή με σημαντικό ρόλο σε υπόθεση ναρκωτικών, είχε προσπαθήσει να αποδράσει και την ημέρα της σύλληψή του, όμως υπέστη κάταγμα στο πόδι, έπειτα από άλμα που έκανε από μεγάλο ύψος.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, καταδικάστηκε με ποινή κάθειρξης 10 ετών και μάλιστα την ίδια ημέρα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

