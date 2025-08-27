Meghan Markle: Η έκπληξη που της έκανε ο πρίγκιπας Harry και το σπάνιο βίντεο με την κόρη τους

Μια συγκινητική έκπληξη έκανε ο πρίγκιπας Χάρι στη Μέγκαν Μαρκλ με την ίδια να ανεβάζει σχετικό βίντεο στο οποίο εμφανίζεται και η τρίχρονη κόρη τους.

Στο βίντεο που ανέβασε η δούκισσα του Σάσεξ, φαίνεται η μικρή Λίλιμπετ που φοράει πιτζάμες, να περπατάει με πλάτη στην κάμερα.

Μόλις μπαίνει στην κουζίνα του σπιτιού τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια βλέπει μία φωτογραφία της Μέγκαν Μαρκλ με τον σκύλο της Γκάι, που πέθανε πρόσφατα.

Η φωτογραφία είναι σε μια τεράστια κορνίζα και τυλιγμένη με φιόγκο καθώς είναι δώρο του πρίγκιπα Χάρι.

Η Λίλιμπετ πλησιάζει και δίνει ένα φιλί στην φωτογραφία. «Πρωινή έκπληξη από τον σύζυγό μου», έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ που συνόδευσε το σχόλιο από ένα συγκινημένο emoji.

