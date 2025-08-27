search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025
LIFESTYLE

27.08.2025

Ο Michael Kors αποθεώνει την Ελλάδα – «Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω» (photos)

MichaelKors

Ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς (Michael Kors), επέλεξε την Ελλάδα για τις φετινές του καλοκαιρινές διακοπές.

Μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους 19,2 εκατομμύρια ακολούθους του, μια σειρά από στιγμιότυπα και ένα μικρό κλιπ από το ταξίδι του.

Αν και δεν αποκάλυψε ποιο μέρος της Ελλάδας επισκέφτηκε μαζί με τον σύζυγό του, Λανς ΛεΠέρ, ο Κορς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στη χώρα, τονίζοντας την αγάπη που τρέφει γι’ αυτήν.

«Η ζεστασιά των ανθρώπων, τα τιρκουάζ νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα… Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο διάσημος σχεδιαστής μόδας προσθέτοντας:

«Είμαστε πάντα σε κίνηση. Όπως είπε η Νταϊάνα Βρίλαντ, “το μάτι πρέπει να ταξιδεύει!”».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια. Οι ακόλουθοί του από κάθε γωνιά του πλανήτη εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την επιλογή του κορυφαίου σχεδιαστή να επισκεφθεί την Ελλάδα.

triethnes_2
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αυλαία για το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS στις Πρέσπες

apostolaki_0212_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μιλένα Αποστολάκη: Τρία οδυνηρά συμπεράσματα για το φετινό καλοκαίρι

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

MIXALOPOULOU_XOROS_PROTOMI
LIFESTYLE

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου χορεύει ζεϊμπέκικο μπροστά στην… προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου (video)

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

ΔΕΘ 2025: Θα ζήσουμε μια εικονική πραγματικότητα;

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

