Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Έναν μάλλον ανέλπιστο σύμμαχο φαίνεται ότι βρήκε ο Μάνος Βουλαρίνος στο πρόσωπο της Μπέττυς Μαγγίρα, που έσπευσε να υπερασπιστεί το δικαίωμα στη… «σάτιρα» καταδικάζοντας την «πολιτική ορθότητα» μέσω ένος βιντεο που ανέβασε στο Instagram, με αφορμή το viral πλέον σχόλιό του για τη Νατάσσα Μποφίλιου.

«Δεν ξέρω τι σας έπιασε και πέσατε όλοι πάνω στον Βουλαρίνο να τον φάτε. Είπε ότι η Νατάσσα Μποφίλιου ρουφιέται. Και; Κακό είναι; Μια ζωή ρουφιέμαι κι εγώ! Στις φωτογραφίσεις, στις εκπομπές, ακόμα και στο τραγούδι με διαφραγματική αναπνοή. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι; Πόσο κακό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε; Δεν το καταλαβαίνω», ανέφερε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη σκηνή στον «Ξυπόλυτο Πρίγκιπα» με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, όπου, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ρουφιόταν, πετάγονταν τα πλευρά».

«Μετά μη μου παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα. Πώς να υπάρξει σάτιρα; “Κοντός” δεν μπορείς να πεις, “ψηλός” δεν μπορείς να πεις, “χοντρός” δεν μπορείς να πεις, “αδύνατος” δεν μπορείς να πεις… πώς θα τους λέμε όλους αυτούς ήθελα να ‘ξερα δηλαδή;», κατέληξε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Μάλιστα η παρουσιάστρια έγραψε στο βίντεο «Νισάφι όμως με το politically correct πχια ε» για να προσθέσει στην περιγραφή «Ήμαρτον, μετανοείτε, έρχεται η σάτιρα»

