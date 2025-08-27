search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 12:27
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 11:24

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

27.08.2025 11:24
bettymaggira_ndp

Έναν μάλλον ανέλπιστο σύμμαχο φαίνεται ότι βρήκε ο Μάνος Βουλαρίνος στο πρόσωπο της Μπέττυς Μαγγίρα, που έσπευσε να υπερασπιστεί το δικαίωμα στη… «σάτιρα» καταδικάζοντας την «πολιτική ορθότητα» μέσω ένος βιντεο που ανέβασε στο Instagram, με αφορμή το viral πλέον σχόλιό του για τη Νατάσσα Μποφίλιου.

«Δεν ξέρω τι σας έπιασε και πέσατε όλοι πάνω στον Βουλαρίνο να τον φάτε. Είπε ότι η Νατάσσα Μποφίλιου ρουφιέται. Και; Κακό είναι; Μια ζωή ρουφιέμαι κι εγώ! Στις φωτογραφίσεις, στις εκπομπές, ακόμα και στο τραγούδι με διαφραγματική αναπνοή. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι; Πόσο κακό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε; Δεν το καταλαβαίνω», ανέφερε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη σκηνή στον «Ξυπόλυτο Πρίγκιπα» με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, όπου, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ρουφιόταν, πετάγονταν τα πλευρά».

«Μετά μη μου παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα. Πώς να υπάρξει σάτιρα; “Κοντός” δεν μπορείς να πεις, “ψηλός” δεν μπορείς να πεις, “χοντρός” δεν μπορείς να πεις, “αδύνατος” δεν μπορείς να πεις… πώς θα τους λέμε όλους αυτούς ήθελα να ‘ξερα δηλαδή;», κατέληξε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Μάλιστα η παρουσιάστρια έγραψε στο βίντεο «Νισάφι όμως με το politically correct πχια ε» για να προσθέσει στην περιγραφή «Ήμαρτον, μετανοείτε, έρχεται η σάτιρα»

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα» (video)

Μαριέττα Χρουσαλά: Το… υποβρύχιο βίντεο από τις διακοπές της

Taylor Swift – Travis Kelce: Το παρασκήνιο του παραμυθένιου αρραβώνα τους, πότε έγινε η πρόταση γάμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apostolaki_0212_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μιλένα Αποστολάκη: Τρία οδυνηρά συμπεράσματα για το φετινό καλοκαίρι

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

MIXALOPOULOU_XOROS_PROTOMI
LIFESTYLE

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου χορεύει ζεϊμπέκικο μπροστά στην… προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου (video)

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

ΔΕΘ 2025: Θα ζήσουμε μια εικονική πραγματικότητα;

kideiosimo-konstantaras
ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα – Πλήθος κόσμου στο Α’ Νεκροταφείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 12:24
apostolaki_0212_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μιλένα Αποστολάκη: Τρία οδυνηρά συμπεράσματα για το φετινό καλοκαίρι

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

MIXALOPOULOU_XOROS_PROTOMI
LIFESTYLE

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου χορεύει ζεϊμπέκικο μπροστά στην… προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου (video)

1 / 3