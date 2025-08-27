search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 14:21
27.08.2025 12:13

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου χορεύει ζεϊμπέκικο μπροστά στην… προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου (video)

27.08.2025 12:13
O Λεωνίδας Κουτσόπουλος και η Χρύσα Μιχαλοπούλου μπορεί να μην είναι πλέον ζευγάρι, ωστόσο οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές, όπως φαίνεται και από το τελευταίο βίντεο που ανέβασε ο γνωστός σεφ στο Instagram.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μοιράστηκε με τους followers του ένα story, στο οποίο η Χρύσα Μιχαλοπούλου χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Το άγαλμα» του Μίμη Πλέσσα, μπροστά στην προτομή που έχει χτιστεί για τον παρουσιαστή, στην έκταση στην ορεινή Αρκαδία, οπου γυρίζεται η «Φάρμα».

Το ριάλιτι του Star επιστρέφει φέτος για τρίτη χρονιά και κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου.

