Η Χρύσα Μιχαλοπούλου χορεύει ζεϊμπέκικο μπροστά στην… προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου (video)

O Λεωνίδας Κουτσόπουλος και η Χρύσα Μιχαλοπούλου μπορεί να μην είναι πλέον ζευγάρι, ωστόσο οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές, όπως φαίνεται και από το τελευταίο βίντεο που ανέβασε ο γνωστός σεφ στο Instagram.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μοιράστηκε με τους followers του ένα story, στο οποίο η Χρύσα Μιχαλοπούλου χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Το άγαλμα» του Μίμη Πλέσσα, μπροστά στην προτομή που έχει χτιστεί για τον παρουσιαστή, στην έκταση στην ορεινή Αρκαδία, οπου γυρίζεται η «Φάρμα».

Το ριάλιτι του Star επιστρέφει φέτος για τρίτη χρονιά και κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου.

