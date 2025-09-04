Μέδουσες προκαλούν δυσλειτουργία σε γαλλικό πυρηνικό εργοστάσιο για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα

Ένα σμήνος μεδουσών προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε έναν από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς της Γαλλίας, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.

Οι μέδουσες εισήλθαν στα φίλτρα του αντλιοστασίου και του πυρηνικού εργοστασίου Παλουέλ, ανέφερε η εθνική εταιρεία ενέργειας της Γαλλίας EDF.

Το περιστατικό μείωσε την παραγωγή στο εργοστάσιο στη Νορμανδία κατά 2,4 γιγαβάτ και τα συνεργεία εργάζονται για την επαναφορά του σε πλήρη λειτουργία.

⚡ EDF a annoncé la signature d'un contrat d'approvisionnement d'électricité nucléaire avec l'opérateur de centre de données français Data4, le premier du genre en France, disponible et bas carbone, un atout pour attirer les entreprises de ce secteur.



➡️ https://t.co/xhjexGIM3g pic.twitter.com/DqmxZsm1p9 — Agence France-Presse (@afpfr) September 4, 2025

Τον Αύγουστο, η παραγωγή ενέργειας σε έναν άλλο μεγάλο πυρηνικό σταθμό στη Γαλλία διακόπηκε επίσης από μέδουσες, αφού ένα «τεράστιο και απρόβλεπτο» σμήνος ανάγκασε το εργοστάσιο Gravelines να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του.

Το πλήγμα αντιπροσωπεύει σχεδόν τη μείωση στο μισό της παραγωγής των 5,2 γιγαβάτ του Παλουέλ, αφότου ένας από τους τέσσερις αντιδραστήρες του έκλεισε και ένας δεύτερος μειώθηκε ως προστατευτικό μέτρο.

Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί περίπου το 70% της κατανάλωσης ενέργειας της Γαλλίας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Πυρηνική Ένωση (WNA).

Το Παλουέλ είναι ένας από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς της Γαλλίας, με καθεμία από τις τέσσερις μονάδες του να παράγει πάνω από 1.300 μεγαβάτ ενέργειας.

Η EDF ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε τα μέτρα στις 21:00 τοπική ώρα (19:00 GMT) μετά την «άφιξη μεδουσών» στα φίλτρα του μη πυρηνικού τμήματος του εργοστασίου.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι οι ομάδες της «πραγματοποιούν τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και παρεμβάσεις» για να επαναφέρουν πλήρως σε λειτουργία και τους δύο αντιδραστήρες.

