11.08.2025 16:54

Γαλλία: Διεκόπη η λειτουργία πυρηνικού σταθμού λόγω… μεδουσών

11.08.2025 16:54
medouses (1)

Τέσσερις μονάδες στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Γκραβελίν στη βόρεια Γαλλία σταμάτησαν σήμερα τη λειτουργία τους λόγω της «μαζικής και απρόβλεπτης παρουσίας μεδουσών» σε σταθμούς άντλησης νερού που χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας EDF.

Αυτές οι αυτόματες διακοπές λειτουργίας των μονάδων 2, 3, 4 και 5 «δεν είχαν καμία επίπτωση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια του προσωπικού ή στο περιβάλλον», διαβεβαίωσε η EDF με ανάρτηση στον ιστότοπό της.

Συνεπώς, ο σταθμός έχει προσωρινά κλείσει εντελώς, καθώς οι δύο άλλες μονάδες παραγωγής του, 1 και 5, βρίσκονται επί του παρόντος υπό συντήρηση.

TELEKOM_IRIS2
ADVERTORIAL

TELEKOM: Συμμετοχή στο διαστημικό πρόγραμμα IRIS2 για την παροχή ασφαλούς συνδεσιμότητας και γρήγορου internet στην Ευρώπη

putin-trump-1212
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Αφού παραλίγο να χάσει τον Τραμπ, ο Πούτιν πέτυχε την ιδανική σύνοδο κορυφής

fotia aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Συναγερμός 112 για φωτιά στον Γαλατά – Μαίνεται η πυρκαγιά στη Βόνιτσα

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Προς έγκριση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τις Κολυμπήθρες της Πάρου

pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Μεγάλη Βόλβη

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

1 / 3