«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

Θανατηφόρα ζέστη έως και 42°C πλήττει τη νότια Ευρώπη, καθώς οι επιστήμονες προειδοποιούν για ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ» κλιματικών συνθηκών που τροφοδοτεί τεράστιες πυρκαγιές σε όλη τη Μεσόγειο.

Η Météo-France έθεσε περισσότερο από το ήμισυ της χώρας σε προειδοποίηση για καύσωνα το πρωί της Δευτέρας, με 12 από τις 96 διοικητικές περιοχές στην ηπειρωτική χώρα να βρίσκονται υπό τον υψηλότερο κόκκινο συναγερμό, ενώ η ισπανική Aemet προειδοποίησε για «ακραίο κίνδυνο» στη Σαραγόσα και τη Χώρα των Βάσκων, καθώς εξέδωσε κίτρινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα.

Και οι δύο μετεωρολογικές υπηρεσίες προέβλεψαν θερμοκρασίες άνω των 40°C τις επόμενες ημέρες και κάλεσαν για επαγρύπνηση εν μέσω προβλέψεων για «ένα πολύ έντονο, ακόμη και εξαιρετικό» καύσωνα σε μέρη της ηπείρου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ανησυχήσει τους ειδικούς καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στη Γαλλία, η οποία έθεσε υπό έλεγχο την Κυριακή τη μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949, οι αρχές ανέφεραν ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του στην πυρκαγιά, ενώ 20 πυροσβέστες και πέντε πολίτες τραυματίστηκαν.

Στην Ιταλία, όπου αναμένεται θερμοκρασία 40 βαθμών Κελσίου να πλήξει τη Φλωρεντία την Τετάρτη, τα τουριστικά μονοπάτια έκλεισαν στον Βεζούβιο την Κυριακή, καθώς οι πυροσβέστες μάχονταν με μια πυρκαγιά στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Λεόν και τη Ζαμόρα την Κυριακή ανάγκασαν περισσότερους από 1.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ μεγάλες πυρκαγιές συνέχισαν να μαίνονται στη Γαλικία.

Η Cristina Santín Nuño, επιστήμονας πυρκαγιών στο Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, δήλωσε ότι ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών ήταν «αναμενόμενος» μετά από μια βροχερή άνοιξη που βοήθησε τα φυτά να αναπτυχθούν, ακολουθούμενη από ακραία ζέστη, ισχυρούς ανέμους και μεγάλες περιόδους χωρίς βροχή.

«Αν προσθέσουμε σε αυτό τη σχετικά εύκολη πιθανότητα μια σπίθα να προκαλέσει πυρκαγιά κάπου… έχουμε όλα τα συστατικά για το κοκτέιλ μολότοφ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή», είπε.

Οι Γάλλοι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι τα ρεκόρ ζέστης είναι πιθανό να καταρριφθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη, καθώς οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου στα νοτιοδυτικά. Οι θερμοκρασίες έφτασαν στο ρεκόρ των 41,4 βαθμών Κελσίου στο χωριό Τουρμπ, κοντά στο Μπεζιέ, το Σαββατοκύριακο.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες τη Δευτέρα αναμενόταν να αυξηθούν περαιτέρω στα νότια και ανατολικά τρίτα της Ιβηρικής χερσονήσου και στην ανατολική Κανταβρική Θάλασσα. Προβλέπεται να μειωθούν στα βορειοδυτικά, ιδιαίτερα στη Γαλικία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι αναμένει ζέστη 37-39°C στο εσωτερικό της Ιβηρικής χερσονήσου τη Δευτέρα, με μέγιστες θερμοκρασίες πάνω από 40°C στο εσωτερικό της Χώρας των Βάσκων και μέγιστες θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να φτάσουν πάνω από 42°C στο κάτω Γουαδαλκιβίρ.

Ο Χεσούς Σαντιάγο Νοτάριο ντελ Πίνο, εδαφολόγος στο Πανεπιστήμιο της Λα Λαγκούνα, δήλωσε ότι οι συνθήκες «ακραίας και παρατεταμένης ζέστης» έχουν πυροδοτήσει τον μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, ξηραίνοντας τα καύσιμα.

Πρόσθεσε: «Περιοχές στο κέντρο και τα βορειοδυτικά, θεωρητικά λιγότερο επιρρεπείς σε σοβαρές πυρκαγιές – σε σύγκριση με τις ακτές της Μεσογείου, για παράδειγμα – καίγονται. Αυτό μου προκαλεί εντύπωση».

Ο κόσμος έχει θερμανθεί κατά περίπου 1,4°C λόγω των ορυκτών καυσίμων, δημιουργώντας ένα κάλυμμα που παγιδεύει τη θερμότητα γύρω από τη Γη, και της καταστροφής της φύσης, η οποία απορροφά διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα.

Στην Ευρώπη, η οποία έχει θερμανθεί σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, μια ζεστή και ξηρή αέρια μάζα που κρέμεται πάνω από μεγάλο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου και της Γαλλίας συνυπάρχει με υψηλά επίπεδα καλοκαιρινής ηλιοφάνειας που έχουν ανεβάσει τις θερμοκρασίες ακόμη υψηλότερα.

Εκτός από τον κίνδυνο για τους ανθρώπους από φλόγες και καπνό, οι πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν απειλήσει επίσης το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς Las Médulas στο El Bierzo.

«Προσωπικά, σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για μένα», δήλωσε η Santín Nuño, η οποία κατάγεται από το El Bierzo. «Το Las Médulas έχει καεί εκεί, ένα όμορφο σημείο με αιωνόβιες καστανιές και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO».

Πρόσθεσε: «Στην Ισπανία, αντιμετωπίζουμε μια νέα πραγματικότητα δασικών πυρκαγιών επειδή τα τοπία μας έχουν αλλάξει πολύ τις τελευταίες δεκαετίες – υπάρχει περισσότερη βλάστηση ευάλωτη στην καύση – και τώρα, η κλιματική αλλαγή δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για να καούν αυτά τα τοπία πιο ευρέως, έντονα και επικίνδυνα».

