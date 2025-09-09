search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 16:00
ΚΟΣΜΟΣ

09.09.2025 14:16

Τουρκία: Τουρίστες και καταστηματάρχες «πλακώθηκαν» στο ξύλο – Μπουνιές, κλωτσιές και… ιπτάμενα αντικείμενα (Video)

kavgas-tourkia.jpg

Άγριο ξύλο μεταξύ Βρετανών τουριστών και Τούρκων καταστηματαρχών κατέγραψαν οι κάμερες στην τουρκική πόλη Αλάνια.

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν έξω από μια μπουτίκ στην οδό Ατατούρκ, όταν μια ομάδα έξι Βρετανών τουριστών αντιπαρατέθηκε λεκτικά με έναν καταστηματάρχη, που καθόταν στην είσοδο του μαγαζιού.

Από λεκτική αντιπαράθεση ο καβγάς μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε κανονική σύγκρουση.

Όπως δείχνει κάμερα ασφαλείας, οι τουρίστες περικυκλώνουν τον καταστηματάρχη, ένας του ρίχνει κεφαλιά και τον ρίχνουν κάτω με μπουνιές και κλωτσιές.

Άλλοι καταστηματάρχες έσπευσαν να βοηθήσουν, αλλά τα πνεύματα οξύνθηκαν περισσότερο, με τους «συμμετέχοντες» στον καβγά να πληθαίνουν.

Προς στιγμήν τα πνεύματα ηρέμησαν, ωστόσο ξαφνικά έγινε νέα, πιο έντονη επίθεση.

Εκτός από το ξύλο άρχισαν να εκσφενδονίζονται πέτρες και άλλα αντικείμενα στον αέρα, ενώ ο καταστηματάρχης προσπαθούσε να αμυνθεί χρησιμοποιώντας ομπρέλες.

Με την παρουσία της αστυνομίας, οι τουρίστες «μαζεύτηκαν» σε κοντινό ξενοδοχείο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Η αιτία του καβγά παραμένει ακόμη άγνωστη.

