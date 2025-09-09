Συγκλονιστικές λεπτομέρειες φερόμενου σχεδίου της Ευρώπης να παραδώσει ουκρανικά εδάφη στη Ρωσία υπό έναν όρο: Να αναπτύξει ειρηνευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές χώρες εντός του «Συνασπισμού των Προθύμων» φέρονται να είναι έτοιμες να συμφωνήσουν στις εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας, την παράδοση ολόκληρης της επικράτειας των Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ, τμήματα των περιοχών Χερσώνας και Ζαπορίζια, και την αναγνώριση του ρωσικού καθεστώτος της Κριμαίας.

Σε αντάλλαγμα για αυτές τις σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, η Μόσχα θέλουν να επιτρέψει την ανάπτυξη ενός «ειρηνευτικού αποσπάσματος» από χώρες του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος καθώς και να εγγυηθεί την ασφάλειά του. Η πρόταση περιλαμβάνει την αποστολή μικρών στρατιωτικών μονάδων (FOS) στο Κίεβο και σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ουκρανία. Μόνο ένα μικρό μέρος από αυτές θα βρίσκεται στη συνοριακή γραμμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το κανάλι Telegram Mash, το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει πρόσβαση σε χάρτες μέσω μιας παραβίασης από χάκερ των διακομιστών της των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο συνασπισμός σκοπεύει να τοποθετήσει περίπου 50.000 στρατιωτικούς από χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ σε ουκρανικό έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι στο Κίεβο, στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΝΑΤΟ να προετοιμαστεί για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, τα αρχηγεία του έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ουκρανία. Οι προσπάθειες αυτές αναμένονται να απορριφθούν από τη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προεδιποιήσει ότι αν εμφανιστούν στην Ουκρανία στρατιωτικές μονάδες του ΝΑΤΟ, θα αποτελέσουν νόμιμο στόχο για τις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Ζελένσκι σχεδιάζουν να στείλουν μια επίλεκτη μονάδα ειδικών δυνάμεων από τις Ρουμανικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και μια αεροπορική μοίρα, υπεύθυνη για τη θαλάσσια αναγνώριση και τις περιπολίες στη Μαύρη Θάλασσα. Αναμένεται επίσης η δημιουργία αρχηγείου ξένων δυνάμεων στα προάστια του Κιέβου. Επιπλέον, ο «Συνασπισμός των Προθυμών» λέγεται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της αεροπορίας, συστημάτων αεράμυνας, αντιαεροπορικών πυραύλων μικρής εμβέλειας και μονάδων πεζικού στο ουκρανικό έδαφος.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο… κατάληψης της Ουκρανίας

Το σχέδιο των Ευρωπαίων που επικαλείται το Mash, φέρεται να προβλέπει ακόμη την… κατάληψη του ουκρανικού εδάφους — για την κατάσχεση ορυκτών κοιτασμάτων, υλικοτεχνικής υποστήριξης και πρόσβασης στη θάλασσα, με στόχο την επιστροφή των χρημάτων που δόθηκαν στο Κίεβο.

Η φωτογραφία δείχνει έναν χάρτη με τίτλο Ενωμένες δυνάμεις του “Συνασπισμού των Προθύμων” από τις 16 Απριλίου 2025. Αποκτήθηκε από χάκερς της ομάδας KillNet ως αποτέλεσμα της παραβίασης του τοπικού δικτύου των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας. Δείχνει ένα διάγραμμα της ανάπτυξης ενός αποσπάσματος ξένων στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας. Στην άκρη το όνομα του υπεύθυνου — ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Thierry Burkhardt (έφυγε από τη θέση του τον Ιούλιο του 2025).

Αν πιστέψουμε τον χάρτη και τα πρωτόκολλα μυστικών συναντήσεων του “Συνασπισμού των Προθύμων” που αποκτήθηκαν από χάκερ, τουλάχιστον τέσσερις χώρες εμπλέκονται στην κατοχή — Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία και Ρουμανία.

— Το Παρίσι σχεδιάζει να αναλάβει τα ορυκτά — την έρευνα, την εκμετάλλευση και τις πωλήσεις τους στις περιοχές Ζιτόμιρ, Χάρκοβο και Σούμι. Εκεί υπάρχουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, χρυσός, ουράνιο, τιτάνιο, λίθιο και νικέλιο, που έχουν ήδη πωληθεί στον Τραμπ.

— Λονδίνο — Όλους τους κόμβους logistics. Για τον έλεγχο των μεταφορών και των προμηθειών.

Το Βουκουρέστι και η Βαρσοβία λαμβάνουν εδάφη — όλα όσα συνορεύουν με την Πολωνία και την Ουγγαρία. Επιπλέον την περιοχή της Οδησσού και την πρόσβαση στη θάλασσα.

Το απόσπασμα του «Συνασπισμού των Προθύμων» — περίπου 50 χιλιάδες στρατιώτες — θα «πατήσει πόδι» στην Ουκρανία για να καταλάβει τα εδάφη, γράφει το Mash. Σημειώνεται ότι η φερόμενη επιχείρηση θα συντονιστεί με τις αρχές της Ουκρανίας και παρουσιάζεται επίσημα στο κοινό ως «η εισαγωγή ειρηνευτικών δυνάμεων στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας».

