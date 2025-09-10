Γερμανία: Ισόβια στον δράστη της επίθεσης στο Ζόλινγκεν – Το Ισλαμικό Κράτος και η ομολογία

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Ίσα αλ Χασάν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την δολοφονία τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δέκα στο φεστιβάλ του Ζόλινγκεν τον Αύγουστο του 2024.

Η ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση συγκλόνισε την Γερμανία και πυροδότησε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική ασύλου.

Το Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντίσελντορφ επέβαλε την ανώτατη ποινή στον 27χρονο Σύρο, ο οποίος στις 23 Αυγούστου του 2024 επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον ανθρώπων που παρακολουθούσαν το υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ του Ζόλινγκεν στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, προκαλώντας τον θάνατο τριών από αυτούς. Ο Ίσα αλ Χασάν έφθασε στην Γερμανία μέσω Βουλγαρίας το 2022 και η αίτηση ασύλου του είχε απορριφθεί, ενώ θα έπρεπε να είχε απελαθεί έναν χρόνο πριν από την επίθεση, αλλά οι αρχές δεν είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν.

Σήμερα κρίθηκε ένοχος για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας, δέκα κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος». Στην ετυμηγορία του, το Δικαστήριο υιοθέτησε πλήρως την εισήγηση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν αντιταχθεί μόνο στην προληπτική κράτηση του κατηγορουμένου.

Ο αλ Χασάν πρέπει επίσης να καταβάλει αποζημίωση ύψους 360.000 ευρώ στα θύματα.

Η επίθεση στο Ζόλινγκεν προκάλεσε σοκ στην γερμανική κοινή γνώμη, με την πολιτική αντιπαράθεση να οδηγεί τελικά την αυστηροποίηση τόσο των κανόνων ασύλου όσο και των μέτρων ασφαλείας για ανοιχτές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις. Στην αρχή της δίκης, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, την οποία ούτως ή άλλως είχε παραδεχθεί και σε βίντεο, στο οποίο ορκιζόταν πίστη στον χαλίφη του «ΙΚ». «Είμαι ο Ίσα, σκότωσα τρεις ανθρώπους. Αθώους, όχι άπιστους. Για αυτό θα μου επιβληθεί ποινή 80 ετών. Περιμένω τον θάνατο», έλεγε στο βίντεο και περιέγραφε την πράξη του ως εκδίκηση για τις σφαγές μουσουλμάνων σε «σταυροφορίες» στην Βοσνία, στο Ιράκ και σε άλλες χώρες, ενώ ανέφερε τα νεκρά παιδιά της Γάζας και τις παραδόσεις όπλων από την Γερμανία στο Ισραήλ ως κίνητρο για την πράξη του.

Ο ίδιος επέμενε ότι το «ΙΚ» έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, κάτι το οποίο τελικά συνέβη.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία περιέγραψε στην εισήγησή της τον δράστη ως τζιχαντιστή και ισλαμιστή που είχε ριζοσπαστικοποιηθεί ήδη από το 2019, ενώ ο ψυχίατρος που τον εξέτασε εκτίμησε τον δείκτη νοημοσύνης του μόλις στο 71, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται και μειωμένο καταλογισμό. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του ειδικού, ο Ίσα δεν διαθέτει ενσυναίσθηση, αλλά γοητεύεται από την βία.

Κατά την διάρκεια της δίκης καθόταν διαρκώς με σκυμμένο το κεφάλι και όταν τον ρώτησε σχετικά ο δικαστής, απάντησε: «Νιώθω ένοχος, γι’ αυτό».

