Σε κοινή γραμμή Τραμπ και Πούτιν: Ρίχνουν το φταίξιμο στην Ευρώπη για το αδιέξοδο στην Ουκρανία – Βασικό εμπόδιο στη διαδικασία ειρήνευσης

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκονται ξανά στο ίδιο μήκος κύματος.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας τώρα κατηγορούν και οι δύο στην Ευρώπη, καθώς στασιμότητα περιβάλλει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τρεις εβδομάδες μετά την υψηλού προφίλ αλλά χαμηλού αντίκτυπου σύνοδο κορυφής τους στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ κάλεσε την Ευρώπη να κάνει περισσότερα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη — παρόλο που η μόνη σταδιακή διπλωματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τον πόλεμο προέρχεται από τους διατλαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ, καθώς προσπαθούν να επεξεργαστούν εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Η τελευταία ανατροπή στην ασταθή διπλωματία του προέδρου των ΗΠΑ στην Ουκρανία ήρθε μια μέρα αφότου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σχεδίαζε να μιλήσει ξανά με τον Πούτιν σύντομα, ώστε να μπορέσει να αποφασίσει «τι θα κάνουμε». Αρνήθηκε να πει αν θα υπογράψει αυστηρές άμεσες κυρώσεις κατά της Ρωσίας εάν ο Πούτιν συνεχίσει να επιβραδύνει την ειρηνευτική του πρωτοβουλία, αφού ο Ρώσος πρόεδρος αγνόησε τις επανειλημμένες προθεσμίες δύο εβδομάδων.

credit: AP

«Όποια και αν είναι η απόφασή του, είτε θα είμαστε χαρούμενοι είτε δυσαρεστημένοι. Και αν είμαστε δυσαρεστημένοι με αυτό, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη.

Ο Τραμπ μίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη, μαζί με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στη συνέχεια ότι η συζήτηση κάλυψε την οικονομική πίεση στη Ρωσία και την «στέρηση χρήματος από την πολεμική μηχανή της Ρωσίας».

Αλλά το μήνυμα από την αμερικανική πλευρά μετά τη συνομιλία ρίχνει περισσότερο την ευθύνη στους Ευρωπαίους παρά τη Ρωσία.

Ο Τραμπ «τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο — καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις καυσίμων από την ΕΕ σε ένα χρόνο», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά την τηλεφωνική επικοινωνία. «Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Από τη μία πλευρά, ο Τραμπ έχει δίκιο. Δεδομένης της σοβαρής απειλής για την ασφάλεια που αντιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά έθνη από τη Ρωσία, είναι περίεργο το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια σε μια εποχή που η Δύση έχει επιβάλει κυρώσεις σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την οικονομία της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, όπως πολλές από τις θέσεις του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, η πίεση που ασκεί στην Ευρώπη περιέχει παράλογα, ακόμη και υποκριτικά, στοιχεία. Άλλωστε, απαιτεί από την Ευρώπη να αντιμετωπίσει την Κίνα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ενώ ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να επιβάλει κυρώσεις στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε εμπορικές συνομιλίες με τους Κινέζους, αφότου ο πρόεδρος εξαπέλυσε εμπορικό πόλεμο με υψηλούς δασμούς, παρά τα μάλλον δυσμενή χαρτιά των ΗΠΑ. Ο Τραμπ φαίνεται απρόθυμος να κάνει οτιδήποτε θα βλάψει τις πιθανότητές του για μια συμφωνία.

credit: AP

Ωστόσο, η στάση του απέναντι στην Ευρώπη αντικατοπτρίζει την αντιμετώπιση που έδειξε σε έναν άλλον πρώην φίλο, την Ινδία, η οποία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους οποίους ο Τραμπ δικαιολόγησε με τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου. Η κίνησή του διέλυσε μια τριακονταετή προσπάθεια διαδοχικών Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών προέδρων να κρατήσουν την Ινδία μακριά από την τροχιά της αναδυόμενης ασιατικής υπερδύναμης Κίνας.

Το κόστος της στρατηγικής του υπογραμμίστηκε αυτή την εβδομάδα, όταν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προσέφερε στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι μια χαρούμενη υποδοχή σε μια σύνοδο κορυφής ισχυρών ηγετών. Εν τω μεταξύ, ο Μόντι πέρασε μια ώρα στη λιμουζίνα του Πούτιν, σε μια ανάμνηση της βόλτας του Ρώσου ηγέτη με το θωρακισμένο αυτοκίνητο του Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τους στην Αλάσκα πριν από τρεις εβδομάδες.

Σε κάθε περίπτωση, η αυξανόμενη πίεση στην Ευρώπη για να χαλαρώσει τις αγορές πετρελαίου του Πούτιν είναι απίθανο να είναι καθοριστική. Η ήπειρος λαμβάνει μέτρα για να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια καθώς μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Ρωσία ήταν κάποτε ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου στην ΕΕ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη έκτοτε έχουν επιβάλει απαγόρευση στις εξαγωγές πετρελαίου από τη θάλασσα και στα προϊόντα διύλισης πετρελαίου. Σύμφωνα με το CNN, οι εισαγωγές πετρελαίου στην Ευρώπη μειώθηκαν στα 1,72 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2025, από 16,4 δισεκατομμύρια δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η Ρωσία επιδιώκει να διασπάσει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία εντείνει την κλασική στρατηγική της, η οποία προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, καθώς επιδιώκει να δημιουργήσει χώρο για τις δυνάμεις της ώστε να πιέσουν για περισσότερα κέρδη στην πρώτη γραμμή στην ανατολική Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι προκαλούν «υστερία» σχετικά με τον φερόμενο σχεδιασμό της Μόσχας για επίθεση στην Ευρώπη. «Κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά ότι η Ρωσία δεν είχε ποτέ, δεν έχει και δεν θα έχει ποτέ την επιθυμία να επιτεθεί σε κανέναν», δήλωσε ένας Ρώσος πρόεδρος.

Στην Αλάσκα, ο Πούτιν προειδοποίησε — καθώς στεκόταν δίπλα σε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που έχει συχνά επικρίνει τους συμμάχους της Αμερικής — ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να «ανασταλεί» στη διπλωματία του με τον Τραμπ.

Και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι ένα αεροπλάνο που μετέφερε την κορυφαία ηγέτιδα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγινε στόχος παρεμβολών στην πλοήγηση GPS κατά την προσγείωσή της στη Βουλγαρία την Κυριακή και ότι η Ρωσία ήταν ύποπτη. Η Μόσχα καταδίκασε τον ισχυρισμό ως «ψεύτικο» και σύμπτωμα ευρωπαϊκής «παράνοιας».

Σε μια ακόμη επίθεση κατά της Ευρώπης αυτή την εβδομάδα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θεωρεί «απαράδεκτη» την ιδέα οποιασδήποτε ανάπτυξης ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Ήταν η τελευταία προσπάθεια της Μόσχας να ματαιώσει μια ευρωπαϊκή προσπάθεια για μια δύναμη διαβεβαίωσης για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

Δεν υπάρχει επίσης καμία ένδειξη για τη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, την οποία οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προέβλεψαν με βεβαιότητα ότι θα πραγματοποιηθεί μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Ο Πούτιν προσφέρθηκε να πραγματοποιήσει συνομιλίες στη Μόσχα. Αλλά επειδή θα ήταν αδύνατο για τον Ζελένσκι να αισθάνεται ασφαλής σε έναν τέτοιο χώρο, αυτό φάνηκε ως ένα ακόμη παράδειγμα παρεμπόδισης.

Ο Τραμπ είχε κάποτε υπονοήσει ότι θα συμμετείχε ως τρίτο μέρος σε τέτοιες συνομιλίες, αλλά επανήλθε στη ρωσική θέση ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει μια κατ’ ιδίαν συνάντηση. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν ότι ο Πούτιν θα ενορχήστρωνε μια αντιπαράθεση σε μια διμερή συνάντηση, την οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει στον Τραμπ ότι ο Ζελένσκι είχε σαμποτάρει τη διαδικασία.

Κάποια κίνηση στις εγγυήσεις ασφαλείας

Υπήρξε μια αχτίδα προόδου την Πέμπτη — ακόμη και αν εξαρτάται από την μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του Τραμπ, η οποία σταμάτησε πριν καν ξεκινήσει πραγματικά.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ, του Ζελένσκι και μελών του «Συνασπισμού των Προθύμων» της Ουκρανίας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι 26 χώρες έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη εάν οριστικοποιηθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι, παράλληλα με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, το τρίτο στοιχείο των εγγυήσεων ασφαλείας της Ουκρανίας θα πρέπει να είναι ένα «αμερικανικό δίχτυ ασφαλείας». Οι ΗΠΑ έχουν πει στους συμμάχους τους ότι είναι ανοιχτές σε έναν περιορισμένο ρόλο στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

