ΗΠΑ: Νέο βίντεο με UFO παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο – Πύραυλος πλήττει μυστηριώδη σφαίρα στην Υεμένη (videos)

Ένα νέο βίντεο που δείχνει μία «εκτόξευση πυραύλου» προς μια σφαίρα στην Υεμένη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Κογκρέσου σχετικά με τα «μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα».

Στον αέρα, οι εμφανίσεις αυτών των φαινομένων είναι ευρύτερα γνωστές ως UFO, ή άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια ερωτήσεων, ο δημοσιογράφος για τα UAP, Τζορτζ Ναπ, είπε: «Αυτός είναι ένας πύραυλος hellfire που χτυπάει εκείνο το UFO, αναπηδά πάνω του – και εκείνο συνέχισε την πορεία του».

Ο επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας που φιλοξένησε τη συνεδρίαση δήλωσε ότι ο σκοπός της ήταν να προσφέρει διαφάνεια της κυβέρνησης προς τον αμερικανικό λαό.

Στη συνεδρίαση κατέθεσαν επίσης τρεις βετεράνοι του Ναυτικού και της Αεροπορίας, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι είχαν δει πολλούς τύπους παράξενων, ανεξήγητων αντικειμένων ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία – «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAPs), σύμφωνα με τον νέο όρο για τα UFO, από το 2023.

Ένας από αυτούς, ο μάρτυρας Τζέφρι Νουτσέτελι, πρώην στρατιωτικός αστυνομικός της Αεροπορίας για 16 χρόνια, χαρακτήρισε το νέο βίντεο «εξαιρετικό στοιχείο» για την ύπαρξη UFO.

Ο Νουτσετέλι μαζί με τον μάρτυρα Αλεξάντρο Γουίγκινς, εν ενεργεία ανώτερο αξιωματικός του Ναυτικό, κατέθεσαν επίσης ότι καμία αμερικανική τεχνολογία δεν είναι ικανή να επιβιώσει από ένα τέτοιο χτύπημα.

Όλοι οι μάρτυρες ανέφεραν αρκετά περιστατικά θεάσεων UFO κατά την διάρκεια της καριέρας τους αλλά οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να αποκρύψουν τα γεγονότα, απειλώντας τους.

Σε ερώτηση της βουλευτού του Κολοράντο, Λόρεν Μπόεμπερτ, σχετικά με την κατάσταση των ερευνών για αυτές τις αναφορές, ο Νουτσέτελι δήλωσε ότι ο στρατός κατέστρεφε τακτικά όλα τα αρχεία της Αστυνομίας κάθε τρία χρόνια, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία για επιβεβαίωση ατυχημάτων ή άλλων περιστατικών.

