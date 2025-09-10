search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 18:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 18:09

ΗΠΑ: Νέο βίντεο με UFO παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο – Πύραυλος πλήττει μυστηριώδη σφαίρα στην Υεμένη (videos)

10.09.2025 18:09
ufo_congress_1009_1920-1080_new

Ένα νέο βίντεο που δείχνει μία «εκτόξευση πυραύλου» προς μια σφαίρα στην Υεμένη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Κογκρέσου σχετικά με τα «μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα».

Στον αέρα, οι εμφανίσεις αυτών των φαινομένων είναι ευρύτερα γνωστές ως UFO, ή άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια ερωτήσεων, ο δημοσιογράφος για τα UAP, Τζορτζ Ναπ, είπε: «Αυτός είναι ένας πύραυλος hellfire που χτυπάει εκείνο το UFO, αναπηδά πάνω του – και εκείνο συνέχισε την πορεία του».

Ο επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας που φιλοξένησε τη συνεδρίαση δήλωσε ότι ο σκοπός της ήταν να προσφέρει διαφάνεια της κυβέρνησης προς τον αμερικανικό λαό.

Στη συνεδρίαση κατέθεσαν επίσης τρεις βετεράνοι του Ναυτικού και της Αεροπορίας, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι είχαν δει πολλούς τύπους παράξενων, ανεξήγητων αντικειμένων ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία – «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAPs), σύμφωνα με τον νέο όρο για τα UFO, από το 2023.

Ένας από αυτούς, ο μάρτυρας Τζέφρι Νουτσέτελι, πρώην στρατιωτικός αστυνομικός της Αεροπορίας για 16 χρόνια, χαρακτήρισε το νέο βίντεο «εξαιρετικό στοιχείο» για την ύπαρξη UFO.

Ο Νουτσετέλι μαζί με τον μάρτυρα Αλεξάντρο Γουίγκινς, εν ενεργεία ανώτερο αξιωματικός του Ναυτικό, κατέθεσαν επίσης ότι καμία αμερικανική τεχνολογία δεν είναι ικανή να επιβιώσει από ένα τέτοιο χτύπημα

Όλοι οι μάρτυρες ανέφεραν αρκετά περιστατικά θεάσεων UFO κατά την διάρκεια της καριέρας τους αλλά οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να αποκρύψουν τα γεγονότα, απειλώντας τους.

Σε ερώτηση της βουλευτού του Κολοράντο, Λόρεν Μπόεμπερτ, σχετικά με την κατάσταση των ερευνών για αυτές τις αναφορές, ο Νουτσέτελι δήλωσε ότι ο στρατός κατέστρεφε τακτικά όλα τα αρχεία της Αστυνομίας κάθε τρία χρόνια, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία για επιβεβαίωση ατυχημάτων ή άλλων περιστατικών. 

Διαβάστε επίσης:

Το Ισραήλ χτύπησε το υπουργείο Άμυνας των Χούθι – Αναφορές για θύματα (Video)

Λιθουανία: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε τρένο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο πετρελαίου – Εκκενώνεται η περιοχή σε ακτίνα 1 χιλιομέτρου (Videos)

«Φωτιές» ανάβουν τα drones: Η Ρωσία απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Πολωνίας – Το άρθρο 4, οι απειλές του ΝΑΤΟ και το χακάρισμα που είχε γνωστοποιήσει η Λευκορωσία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
COSMOTE TV_Κακές Ιδέες_Poster
ADVERTORIAL

«Κακές Ιδέες»: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Untitled design
ADVERTORIAL

«Η Παναγία των Παρισίων»: Το κορυφαίο έργο του Βίκτορος Ουγκό ζωντανεύει στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

adonis akrita 66- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης σε Ακρίτα και ΣΥΡΙΖΑ για τον γιατρό με το φακελάκι: «Τι θέλουν, να τον κρατήσουμε στο Νοσοκομείο έως ότου τελεσιδικήσει;»

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το 53% των μικρομεσαίων ψήφισε ΝΔ το 2023, σήμερα σε αυτούς έχει γυρίσει την πλάτη

trump090925
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάρτηση γρίφος από Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 18:38
COSMOTE TV_Κακές Ιδέες_Poster
ADVERTORIAL

«Κακές Ιδέες»: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Untitled design
ADVERTORIAL

«Η Παναγία των Παρισίων»: Το κορυφαίο έργο του Βίκτορος Ουγκό ζωντανεύει στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

adonis akrita 66- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης σε Ακρίτα και ΣΥΡΙΖΑ για τον γιατρό με το φακελάκι: «Τι θέλουν, να τον κρατήσουμε στο Νοσοκομείο έως ότου τελεσιδικήσει;»

1 / 3