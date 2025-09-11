Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από ισραηλινή επίθεση με drone

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα (11/9) σε επίθεση με ισραηλινό drone στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ εξαπολύει τακτικά πλήγματα.

«Εχθρικό ισραηλινό drone στοχοποίησε μια μοτοσικλέτα στον δρόμο Αΐν Μπαάλ-Μπαζουρίγιε, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί», δήλωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση έγινε στην περιοχή της Τύρου.

Παρά την κατάπαυση πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 27 Νοεμβρίου 2024, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πλήττει τη γειτονική χώρα, δηλώνοντας ότι θέτει ως στόχο τοποθεσίες και μέλη της Χεζμπολάχ.

Διαβάστε επίσης:

Ο Στάρμερ έπαυσε από πρέσβη στις ΗΠΑ τον Πίτερ Μάντελσον – Το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση Επστάιν

Κομισιόν: 72 ευρωβουλευτές της αριστεράς κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Τζον Λένον: Απορρίφθηκε για 14η φορά η αίτηση αποφυλάκισης του δολοφόνου του