Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από ισραηλινή επίθεση με drone

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα (11/9) σε επίθεση με ισραηλινό drone στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ εξαπολύει τακτικά πλήγματα.
«Εχθρικό ισραηλινό drone στοχοποίησε μια μοτοσικλέτα στον δρόμο Αΐν Μπαάλ-Μπαζουρίγιε, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί», δήλωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση έγινε στην περιοχή της Τύρου.
Παρά την κατάπαυση πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 27 Νοεμβρίου 2024, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πλήττει τη γειτονική χώρα, δηλώνοντας ότι θέτει ως στόχο τοποθεσίες και μέλη της Χεζμπολάχ.
