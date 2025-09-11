search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 15:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 13:50

Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από ισραηλινή επίθεση με drone

11.09.2025 13:50
lebanon_new
φωτογραφία αρχείου

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα (11/9) σε επίθεση με ισραηλινό drone στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ εξαπολύει τακτικά πλήγματα.

«Εχθρικό ισραηλινό drone στοχοποίησε μια μοτοσικλέτα στον δρόμο Αΐν Μπαάλ-Μπαζουρίγιε, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί», δήλωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση έγινε στην περιοχή της Τύρου.

Παρά την κατάπαυση πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 27 Νοεμβρίου 2024, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πλήττει τη γειτονική χώρα, δηλώνοντας ότι θέτει ως στόχο τοποθεσίες και μέλη της Χεζμπολάχ.

Διαβάστε επίσης:

Ο Στάρμερ έπαυσε από πρέσβη στις ΗΠΑ τον Πίτερ Μάντελσον – Το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση Επστάιν

Κομισιόν: 72 ευρωβουλευτές της αριστεράς κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Τζον Λένον: Απορρίφθηκε για 14η φορά η αίτηση αποφυλάκισης του δολοφόνου του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elon-musk
ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Απτόητος» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της λίστας Forbes – «Αξίζει» πάνω από 400 δισ. ευρώ

candida_new
ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από το ECDC: «Υπερμύκητας» προσβάλλει τα νοσοκομεία στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στις χώρες με τα περισσότερα κρούσματα

famellos_new_678
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία και μήνυμα Φάμελλου για κόμμα Τσίπρα: Αδιανόητα σενάρια, κανένα περιθώριο για κατακερματισμό, αδιανόητη η ανεξαρτητοποίησή του 

tentoglou-volos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Ξεκινά τα ξημερώματα του Σαββάτου το Παγκόσμιο πρωτάθλημα – Το πρόγραμμα και οι συμμετοχές των Ελλήνων

parastaseis-new
ΘΕΑΤΡΟ

Θέατρο Επί Κολωνώ: Δυνατές καλλιτεχνικές υπογραφές στο πρόγραμμά του – Όλες οι παραστάσεις της σεζόν 2025-2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 15:17
elon-musk
ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Απτόητος» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της λίστας Forbes – «Αξίζει» πάνω από 400 δισ. ευρώ

candida_new
ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από το ECDC: «Υπερμύκητας» προσβάλλει τα νοσοκομεία στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στις χώρες με τα περισσότερα κρούσματα

famellos_new_678
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία και μήνυμα Φάμελλου για κόμμα Τσίπρα: Αδιανόητα σενάρια, κανένα περιθώριο για κατακερματισμό, αδιανόητη η ανεξαρτητοποίησή του 

1 / 3