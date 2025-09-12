Μπολσονάρου: 27 χρόνια κάθειρξη για την απόπειρα πραξικοπήματος – Με αντίποινα απειλούν οι ΗΠΑ, «καλό άνθρωπο» τον βρίσκει ο Τραμπ

Ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών επιβλήθηκε χθες Πέμπτη στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος, στην ιστορική δίκη του στο ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο (STF).

Η ποινή του επιβλήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως συνωμότησε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο», παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό διάδοχό του, τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του 2022.

Η υπεράσπιση του ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως έχει σκοπό να προχωρήσει σε προσφυγές εναντίον της ετυμηγορίας της δικαιοσύνης, σε εγχώριο και «σε διεθνές επίπεδο».

«Η υπεράσπιση θεωρεί τις ποινές που απαγγέλθηκαν απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες και, αφού ανέλυσε τους όρους της ετυμηγορίας, θα καταθέσει τις προσήκουσες προσφυγές, και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε μέσω X ο Φάμπιου Βανγκάρτεν, συνεργάτης του πρώην αρχηγού του κράτους.

«Καλό άνθρωπο» τον βρίσκει ο Τραμπ, απειλές από Ρούμπιο

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε μεγάλη «κατάπληξη» για την καταδίκη Μπολσονάρου παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Ουάσιγκτον για να υποστηριχτεί.

«Προκαλεί πολλή κατάπληξη πως μπόρεσε να γίνει αυτό. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχαν προσπαθήσει να κάνουν στη δική μου περίπτωση», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος μιλώντας στον Τύπο, αναφερόμενος στις δικές του δικαστικές περιπέτειες, που πάντως δεν είχαν τέτοια κατάληξη.

«Τον είχα γνωρίσει όταν ήταν πρόεδρος της Βραζιλίας. Είναι καλός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατήγγειλε στο παρελθόν «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του συμμάχου και θαυμαστή του.

President Trump on the political persecution of Former President of Brazil Jair Bolsonaro:



"He was a good President of Brazil and it's very surprising that that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all." pic.twitter.com/1lpY1YBAa7 September 11, 2025

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε πως θα υπάρξει η κατ’ αυτόν προσήκουσα «ανταπόδοση» από πλευράς ΗΠΑ μετά την βαριάς ποινής κάθειρξης στον ακροδεξιό Μπολσονάρου, στο πλαίσιο αυτού που ο υπουργός χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών».

«Οι πολιτικοί διωγμοί από τον (δικαστή του STF) Αλεσάντρ τζι Μοράις, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις (σ.σ. από την Ουάσιγκτον) για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζονται, καθώς ο ίδιος και άλλα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου της Βραζιλίας αποφάσισαν να φυλακίσουν άδικα τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο μέσω X.

«Θα υπάρξει ανάλογη ανταπόδοση των ΗΠΑ σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ ήδη ασκούσαν πιέσεις με διάφορες μορφές στην Μπραζίλια για να υποστηρίξουν τον Ζαΐχ Μπολσονάρου, δηλωμένο θαυμαστή και σύμμαχο του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Η κυβέρνησή του ρεπουμπλικάνου επέβαλε επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα, κυρώσεις σε βάρος του δικαστή του ομοσπονδιακού ανωτάτου δικαστηρίου (STF) που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση, κι ακόμη ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε άλλα μέλη του κορυφαίου βραζιλιάνικου δικαστικού θεσμού, εξαιτίας της δίκης.

Η αντίδραση της Βραζιλίας

Η διπλωματία της Βραζιλίας τόνισε πως η χώρα δεν θα «εκφοβιστεί» από τις «απειλές» των ΗΠΑ, αντιδρώντας στις προειδοποιήσεις για αντίποινα της Ουάσιγκτον μετά την καταδίκη του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στη δίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος.

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας μέσω X, τονίζοντας πως οι αρχές θα υπερασπίσουν «την εθνική κυριαρχία της χώρας» σε κάθε περίπτωση «επίθεσης και απόπειρας επέμβασης», από όπου κι αν «προέρχονται» αυτές…

Νέες κυρώσεις περιμένει και ο γιος του

Ο Εντουάρντου Μπολσονάρου, ο εκλεγμένος στην κάτω Βουλή της Βραζιλίας τρίτος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, τόνισε στο Reuters ότι αναμένει νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας του, ιδίως σε κορυφαίους δικαστικούς της, μετά την καταδίκη του πατέρα του.

Ο πολιτικός, 41 ετών, προειδοποίησε πως τα μέλη του ομοσπονδιακού ανώτατου δικαστηρίου (STF) που έκριναν ένοχο τον ακροδεξιό πρώην αρχηγό του βραζιλιάνικου κράτους και πατέρα του μπορεί να αντιμετωπίσουν κυρώσεις δυνάμει του νόμου Μαγκνίτσκι.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον επικαλέστηκε ήδη όταν επέβαλε κυρώσεις προσωπικά στον Αλεσάντρ τζι Μοράις, τον δικαστικό που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση.

Άλλα τρία μέλη του δικαστηρίου έκριναν ένοχο τον πρώην πρόεδρο· μειοψήφησε μόλις ένα.

Ο Εντουάρντου Μπολσονάρου πήρε άδεια από τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του και ουσιαστικά εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος προκειμένου να εξασφαλίσει υποστήριξη από την κυβέρνηση Τραμπ ώστε να τερματιστεί η ποινική διαδικασία σε βάρος του πατέρα του. Δήλωνε την εποχή πως εξέταζε το ενδεχόμενο να ζητήσει πολιτικό άσυλο.

