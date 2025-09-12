Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Το FBI δίνει στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο στη στέγη κτιρίου – Στο σκοτάδι οι έρευνες για την ταυτότητά του

Ένας νεαρός ένοπλος, που περιγράφεται ως ηλικίας φοιτητή, εξακολουθεί να αναζητείται μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, εμβληματικής μορφής της συντηρητικής δεξιάς στις ΗΠΑ.

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας όπου φαίνεται ο ύποπτος να περπατά στη στέγη του κτηρίου απ’ όπου άνοιξε πυρ, προτού κατέβει και διαφύγει σε δασική περιοχή, όπως μεταδίδει το Sky News. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, εγκατέλειψε το όπλο του.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν επίσης δημοσιεύσει φωτογραφίες που δείχνουν τον άνδρα να φορά καπέλο, γυαλιά ηλίου και σακίδιο πλάτης, μετά τη δολοφονία στις ΗΠΑ.

THIS IS INSANE pic.twitter.com/nHtkeAY9T6

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχεδόν 200 καταθέσεις, ενώ είκοσι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται στενά στην έρευνα.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι οι εισαγγελείς θα ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον φερόμενο ως δράστη.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc

Ανθρωποκυνηγητό υπό μεγάλη ένταση

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, ιδρυτής και επικεφαλής της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA, δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης την ώρα που μιλούσε σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Utah Valley στο Όρεμ.

Χτυπήθηκε στον λαιμό από σφαίρα μεγάλου βεληνεκούς και υπέκυψε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Το όπλο, μια ισχυρή καραμπίνα με κλείστρο, βρέθηκε από την αστυνομία και αναλύεται στο εργαστήριο του FBI. Επίσης, έχουν συλλεχθεί αποτυπώματα και βιολογικά ίχνη.

Το θύμα, πατέρας δύο παιδιών και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση της συντηρητικής νεολαίας υπέρ του κινήματος MAGA. Οι ομιλίες του στα αμερικανικά πανεπιστήμια συγκέντρωναν τακτικά πολυπληθή ακροατήρια.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου στη Βιρτζίνια, ο Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα σύμμαχό του:

«Ο Τσάρλι ήταν ένας γίγαντας της γενιάς του, ένας υπερασπιστής της ελευθερίας.» Ο πρώην πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα του απονείμει μεταθανάτια το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, τη μεγαλύτερη πολιτική τιμητική διάκριση στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι το FBI σημειώνει «μεγάλη πρόοδο» για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του φυγά, τον οποίο χαρακτήρισε «ζώο».

Ανάμικτες αντιδράσεις από το κοινό κατά την παρουσία του Τραμπ στο Yankee Stadium

Ενώ η έρευνα για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο Yankee Stadium στη Νέα Υόρκη για να τιμήσει την επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Την ώρα που ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς συνόδευε το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ από τη Γιούτα προς την Αριζόνα, εν όψει της κηδείας του το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα μπέιζμπολ και συνομίλησε με παίκτες στα αποδυτήρια.

Σε βίντεο που μετέδωσε το Fox, ο Τραμπ θυμήθηκε τη φιλία του με τον Τζορτζ Στάινμπρεννερ, τον εκλιπόντα ιδιοκτήτη της ομάδας, ο οποίος είχε καταδικαστεί για παράνομες πολιτικές δωρεές το 1972 και στη συνέχεια είχε λάβει χάρη από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1989.

Ο μεγιστάνας βρέθηκε επίσης στην οικογενειακή σουίτα των Στάινμπρεννερ, όπου συνομίλησε με τον Μπιλ Ο’Ράιλι, τον πρώην παρουσιαστή του Fox News που αποχώρησε μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση, οι οποίες στοίχισαν στο δίκτυο αποζημιώσεις ύψους 13 εκατομμυρίων δολαρίων.

trump getting booed at yankee stadium pic.twitter.com/Jeuu2Jt7Ky

Η υποδοχή από το κοινό ήταν ανάμεικτη, με ζητωκραυγές αλλά και αποδοκιμασίες, αποτυπώνοντας την πολωμένη άποψη που κυριαρχεί γύρω από το πρόσωπο του Τραμπ.

Ο Βανς μετέφερε το φέρετρο με τη σορό

Τον απόλυτο σεβασμό του προς τον Τσαρλι Κερκ που δολοφονήθηκε κατά την διάρκεια ομιλίας του στις ΗΠΑ έδειξε ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς βρέθηκε στο Σολτ Λέικ Σίτι και μετέφερε το φέρετρο που είχε μέσα την σορό του Τσάρλι Κέρκ μαζί με άλλα άτομα στη νεκροφόρα.

Ο Βανς μάλιστα οδήγησε τα μέλη της Εθνοφρουράς για να μεταφέρουν το φέρετρο μέχρι τα σκαλιά του Air Force Two στη βάση Roland R. Wright Air National Guard. Από εκεί η σορός θα μεταφερθεί στην πολιτεία καταγωγής του Κερκ, την Αριζόνα.

Εκτός από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στο αεροσκάφος θα βρίσκεται η σύζυγος του Κερκ με τα δύο μικρά παιδιά του και οι γονείς του.

Thank you for bringing our hero home @VP @JDVance.



We are so grateful for you. pic.twitter.com/h5kZgJ2zTd

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η κηδεία του θα πραγματοποηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει το παρών.

🚨 BREAKING: Air Force Two, carrying Charlie Kirk, is wheels down in Arizona



He's about to receive a hero's welcome from supporters on the tarmac ❤️ pic.twitter.com/4MDlSPTAGQ

Να σημειωθεί ότι ο Βανς χαρακτήρισε τον Κερκ αληθινό φίλο και ως «τον τύπο ανθρώπου στον οποίο μπορείς να πεις κάτι και να ξέρεις ότι θα το θυμάται πάντα».

Η φιλία του με τον συντηρητικό influencer χρονολογείται από το 2017 και όπως είπε ο Βανς, ο Κερκ τον βοήθησε να προωθήσει την πολιτική του καριέρα.

