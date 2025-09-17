Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών – Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για γενοκτονία, διεθνείς αντιδράσεις για ανθρωπιστική κρίση (Videos)

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι ξεκίνησαν μια αμφιλεγόμενη και πολυαναμενόμενη μεγάλη χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας, καθώς οι τοπικοί γιατροί δήλωσαν ότι δεκάδες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σε επιθέσεις, και οι απελπισμένες ισραηλινές οικογένειες ομήρων που κρατούνται στη Γάζα δήλωσαν ότι ήταν «τρομοκρατημένες» για τους αγαπημένους τους.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι «άρχισε να καταστρέφει τις υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», επιβεβαιώνοντας την έναρξη μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή μετά από σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η έναρξη της επιχείρησης επιβεβαίωσε επίσης ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ «έχει ξεκινήσει μια εντατική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας». «Η Γάζα καίγεται. Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας χτυπά τις τρομοκρατικές υποδομές με σιδερένια γροθιά», δήλωσε από την πλευρά του υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ . «Δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή».

«Εξαπολύουμε μια ισχυρή επίθεση στο προπύργιο της Χαμάς στην πόλη της Γάζας. Τις τελευταίες 24 ώρες, οι δυνάμεις της Μεραρχίας 98 ξεκίνησαν μια ευρεία χερσαία επιχείρηση στην καρδιά της πόλης της Γάζας, στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Άρματα Γεδεών II». Οι δυνάμεις ελιγμών εισήλθαν στην περιοχή επίθεσης της μεραρχίας, συνοδευόμενες από υποστήριξη πυρός από αέρος και θάλασσα. Στο πλαίσιο του πυρός, δέχτηκαν επιθέσεις δεκάδες τρομοκρατικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κτιρίων, παρατηρητηρίων και κατασκευών με παγίδες που προορίζονταν να βλάψουν τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή», ανέφεραν οι IDF.

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם" – אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה



במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.



הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, περισσότερο από το 40% των κατοίκων της πόλης, που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο, έχουν «εγκαταλείψει την πόλη για την ασφάλειά τους και την ασφάλεια των αγαπημένων τους προσώπων».

Οι εκτιμήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από το πρωί της Τρίτης έδειξαν ότι περισσότεροι από 370.000 Παλαιστίνιοι είχαν εκκενώσει την πόλη της Γάζας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με μια εκτίμηση του ΟΗΕ που εκδόθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα, η οποία ανέφερε ότι περίπου 220.000 Παλαιστίνιοι είχαν εγκαταλείψει τη βόρεια Γάζα τον τελευταίο μήνα.

⚡️JUST IN:



Israeli airstrikes on two residential blocks, one in the General Security area (north Gaza City) and another in Al-Shawa Square (east Gaza City), killed over 70 people and injured dozens.



The bombings, carried out without warning, forced displaced families to flee… pic.twitter.com/KJb6TRbSdi September 16, 2025

Χιλιάδες εκτιμάται ότι εγκατέλειψαν την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας εν μέσω ενός σφοδρού κύματος αεροπορικών επιδρομών, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή άμυνας.

Una imagen cruel y dolorosa

🇵🇸

Esto es lo que les ocurrió a sus familias y a las mujeres de Gaza, huyendo de la muerte.



¡Qué fugaces son estas imágenes! pic.twitter.com/S8p174dN08 — aapayés (@aapayes) September 17, 2025

Η πηγή ανέφερε ότι ο ρυθμός των Παλαιστινίων πολιτών που εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας πιθανότατα θα αυξηθεί καθώς προχωρά η χερσαία επίθεση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για την κατάκτηση της πόλης.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οικογένειες να περνούν τη νύχτα στους δρόμους της πόλης της Γάζας μετά τις σφοδρές ισραηλινές επιδρομές

هربا من القصف الإسرائيلي.. عائلات فلسطينية تفترش الأرصفة في غزة بحثا عن مكان آمن#فلسطين#غزة#قناة_الحدث pic.twitter.com/vqHy0qeVJ8 — ا لـحـدث (@AlHadath) September 16, 2025

Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, χερσαίες δυνάμεις επρόκειτο να προωθηθούν βαθύτερα στην πόλη και να την περικυκλώσουν, στο πλαίσιο των προσπαθειών να νικήσουν τις δυνάμεις της Χαμάς εκεί, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

Ο στρατός έχει εκτιμήσει ότι υπάρχουν χιλιάδες μαχητές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, καθώς και περίπου 600.000 πολίτες που δεν έχουν ακόμη εκκενώσει την περιοχή.

Επιπλέον, πιστεύεται ότι στην πόλη κρατούνται αρκετοί όμηροι που έχουν απαχθεί από το Ισραήλ.

Ο ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για “γενοκτονία” – Το Ισραήλ απορρίπτει την “μεροληπτική και ψευδή” έκθεση

Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε χθες ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν τέτοιες ενέργειες, με το Ισραήλ να «απορρίπτει κατηγορηματικά» αυτή τη «μεροληπτική και ψευδή» έκθεση.

Για να στηρίξει το πόρισμά της περί γενοκτονίας, η Επιτροπή επικαλείται παραδείγματα που σχετίζονται με την έκταση των θανάτων, την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς και την καταστροφή κλινικής γονιμότητας, απηχώντας δηλώσεις οργανώσεων δικαιωμάτων και άλλων φορέων που έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

«Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία», δήλωσε η Ναβί Πιλάι, επικεφαλής της Επιτροπής Έρευνας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Η ευθύνη για αυτά τα φρικτά εγκλήματα βαρύνει τις ισραηλινές αρχές στα υψηλότερα κλιμάκια που έχουν ενορχηστρώσει μια εκστρατεία γενοκτονίας εδώ και σχεδόν δύο χρόνια με τη συγκεκριμένη πρόθεση της καταστροφής της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Γάζα».

Το Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» την έκθεση της Επιτροπής. «Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή τη μεροληπτική και ψευδή έκθεση και ζητά την άμεση διάλυση αυτής της Επιτροπής Έρευνας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επίσης απέρριψε χθες τα ευρήματα της Επιτροπής ως «συκοφαντικό παραλήρημα». Η έκθεση είναι «σκανδαλώδης» και «ψευδής», δήλωσε ο Ντάνιελ Μερόν στη Γενεύη.

Το Ισραήλ, που κατηγορεί την Επιτροπή ότι έχει πολιτική ατζέντα σε βάρος του Ισραήλ, έχει αρνηθεί να συνεργαστεί μαζί της.

Διεθνείς αντιδράσεις για την επιχείρηση του Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, Ντέιβιντ φαν Βιλ, υπογράμμισε ότι «η ένταση της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα οδηγεί σε περισσότερα θύματα, περαιτέρω εκτοπισμούς και αναγκαστική μετακίνηση του παλαιστινιακού πληθυσμού. Τα δεινά τους είναι ήδη ανεκδιήγητα».

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γιοχάν Βάντεπουλ, τόνισε ότι η τελευταία επίθεση του Ισραήλ συνιστά «εντελώς λανθασμένη προσέγγιση». Όπως είπε, το Βερολίνο έχει καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση του Ισραήλ ότι απορρίπτει την απόφασή της.

Η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, εξέφρασε την «εξαιρετική ανησυχία» της χώρας της. «Ήμασταν πολύ σαφείς από την αρχή: οποιαδήποτε αλλαγή εδαφών διά της βίας θα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει νέες κυρώσεις κατά του Ισραήλ σήμερα, λόγω του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε χθες εκπρόσωπος της Επιτροπής.

«Οι επίτροποι θα υιοθετήσουν μια σειρά μέτρων σχετικά με το Ισραήλ», ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο.

«Πιο συγκεκριμένα, μια πρόταση για την αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων των συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ», πρόσθεσε.

