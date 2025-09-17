Επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Χλιδάτη υποδοχή, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις – Στη… σκιά του Επστάιν (Photos/Video)

Με την… πλήρη βασιλική υποδοχή θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στη Βρετανία, καθώς γίνεται ο πρώτος που συναντάται με δύο διαδοχικούς μονάρχες.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης Βρετανία και ΗΠΑ θα υπογράψουν επενδυτικές συμφωνίες, ανανεώνοντας μια «ειδική σχέση» που ο Κίρ Σταρμερ επιθυμεί να προωθήσει. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και η βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ηγήθηκαν των εκδηλώσεων πριν από την άφιξη του Τραμπ, ανακοινώνοντας τη δημιουργία μιας «διατλαντικής ομάδας εργασίας» για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων χρηματοοικονομικών κέντρων του κόσμου.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα υποδεχθεί σήμερα τον Τραμπ, για μια ημέρα μεγαλοπρέπειας στο Κάστρο του Ουίνδσορ, μια βασιλική επίδειξη ήπιας δύναμης που ο Στάρμερ ελπίζει ότι θα του προσφέρει προστασία από πιθανές παγίδες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η επίσκεψη αναμένεται να προσφέρει στον Τραμπ μια ευκαιρία για αλλαγή ατζέντας, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία ενός στενού συμμάχου του, του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ένα γεγονός που φαίνεται να έχει επηρεάσει βαθιά τον πρόεδρο.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, θα απολαύσουν τη βρετανική βασιλική λαμπρότητα, που περιλαμβάνει περιήγηση με άμαξα, επίσημο δείπνο, υπερπτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών και τιμητικά πυρά. Μια μέρα αργότερα, ο Στάρμερ θα υποδεχθεί τον Τραμπ στο Τσέκερς, ένα αρχοντικό του 16ου αιώνα στην ύπαιθρο της νότιας Αγγλίας, για να συζητήσουν επενδύσεις, δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, τον τερματισμό της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Γάζα.

Demonstrators took to the streets of Windsor to protest US President Trump’s visit to the UK https://t.co/UIrLd1HlyP pic.twitter.com/ku63Y6IRZH — Reuters (@Reuters) September 17, 2025

Πάντως, η επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία δεν είναι… ακύμαντη: ήδη εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στο Ουίνδσορ και διαμαρτύρονται για την παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ στη Βρετανία, με αφορμή τόσο την υποστήριξη της χώρας στη συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα, όσο και για την εμπλοκή του ονόματος του Τραμπ στο σκάνδαλο Επστάιν, παρότι ο Τραμπ αρνείται ότι είχε σχέσεις με τον επιχειρηματία, ο οποίος καταδικάστηκε για μαστρωπεία ανήλικων γυναικών – το σκάνδαλο έχει συμπαρασύρει και τον αδελφό του Κάρολου, πρίγκηπα Άντριου, αλλά και τον πρώην πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ, λόρδο Πίτερ Μάντελσον.

Ο Στάρμερ επιδιώκει να στρέψει την προσοχή στη γεωπολιτική και τις επενδύσεις, μετά από δύο δύσκολες εβδομάδες που υπέσκαψαν την εξουσία του. Πρώτα αναγκάστηκε να απολύσει την αναπληρώτριά του και έξι ημέρες αργότερα τον πρέσβη του στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο εγκληματία Τζέφρι Επστάιν. Ο Στάρμερ θέλει να προωθήσει τη Βρετανία ως προορισμό για αμερικανικές επενδύσεις, ευθυγραμμίζοντας στενά τους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της ενέργειας με μεγαλύτερους ομολόγους τους στις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του Στάρμερ χαρακτήρισε την επίσημη επίσκεψη ως «ιστορική ευκαιρία» που έρχεται «σε μια κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια». «Ο πρωθυπουργός θα συζητήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες μας, καθώς και τις ευκαιρίες, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή βαθιάς και απαράμιλλης σχέσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους. Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα στρέψει την προσοχή του στις εξωτερικές υποθέσεις την Πέμπτη, όταν θα φιλοξενήσει τον Τραμπ στην εξοχική του κατοικία στο Τσέκερς και θα προσπαθήσει να βάλει ένα τέλος στο θέμα της αποχώρησης της αναπληρώτριας του, Άντζελα Ρέινερ, και του Μάντελσον.

Οι σχέσεις του Μάντελσον με τον εκλιπόντα Επστάιν, που οδήγησαν στην απόλυσή του, ενδέχεται να φέρουν τον Στάρμερ σε δύσκολη θέση με τον Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου είχε στενές σχέσεις με τον πρώην πρέσβη και η δική του σχέση με τον χρηματοδότη έχει επίσης τεθεί υπό εξέταση. Ο Στάρμερ δικαιολόγησε την απότομη απόλυση του Μάντελσον την περασμένη εβδομάδα λέγοντας ότι δεν γνώριζε το βάθος των δεσμών του πρώην πρέσβη με τον Επστάιν, ενώ ο Τραμπ αρνήθηκε ότι του έγραψε επιστολή για τα γενέθλιά του, την οποία δημοσιοποίησαν οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

