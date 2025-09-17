Επιβατικό αεροπλάνο πλησίασε υπερβολικά το Air Force One, που επέβαινε ο Τραμπ – «Προσοχή! Στρίψτε αμέσως 20 μοίρες δεξιά!»

Συναγερμός σήμανε στον αέρα, όταν ένα επιβατικό αεροσκάφος της Spirit Airlines πλησίασε υπερβολικά το Air Force One του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αυτό κατευθυνόταν προς το Ηνωμένο Βασίλειο,

Το Boeing 747 πετούσε πάνω από τη Νέα Υόρκη, όταν ένα αεροσκάφος της Spirit Airlines εντοπίστηκε να ακολουθεί παρόμοια πορεία.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ειδοποίησαν γρήγορα τους πιλότους του επιβατικού αεροπλάνου να αλλάξουν αμέσως πορεία.

Τα δύο αεροσκάφη παρέμειναν πάντα σε απόσταση αρκετών μιλίων και, σύμφωνα με πληροφορίες της Mirror, δεν κινδύνεψαν να παραβιάσουν τα όρια ασφαλείας, ωστόσο η πτήση Spirit 1300 –που κατευθυνόταν από το Fort Lauderdale στη Βοστώνη– άλλαξε κατεύθυνση, αφού ο εκνευρισμένος ελεγκτής τους υπενθύμισε να «δώσουν προσοχή» και να «αφήσουν το iPad».

Σε ηχογράφηση ακούγεται ο ελεγκτής να λέει: «Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά τώρα, Spirit Wings 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά αμέσως. Δώστε προσοχή, Delta 951, Boston Centre, 134.0. Spirit 1300, η κυκλοφορία είναι στα έξι με οκτώ μίλια αριστερά σας, ένα 747. Είμαι σίγουρος πως βλέπετε ποιο είναι. Το ύψος του είναι στα 320, διατηρήστε το 330. Έχετε τον νου σας γι’ αυτό, είναι λευκό και μπλε.»

Τελικά, οι πιλότοι της Spirit ανταποκρίθηκαν στην εντολή για αλλαγή πορείας.

Ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια έφτασαν τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς άλλο περιστατικό χθες το βράδυ για την επίσημη επίσκεψή τους. Απόψε θα συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα σε επίσημο δείπνο.

Διαβάστε επίσης:

Axios: Γιατί η επίθεση του Νετανιάχου στο Κατάρ, του γυρίζει μπούμερανγκ

Madeleine McCann: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

Διαδηλώτρια φωνάζει υπέρ της Παλαιστίνης και… φλερτάρει με αστυνομικό – Πώς αντέδρασε ο ίδιος (video)