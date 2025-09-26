Νίκος Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Θεωρώ υπεύθυνη για όλο αυτό την οικογένειά του – Υποκρισία να λένε ότι ανησυχούν (Video)

Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και της ακούσιας νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο αναφέρθηκε ο Νίκος Μουρατίδης, καταλογίζοντας ευθύνες στην οικογένειά του την οποία -μεταξύ άλλων- κατηγορεί για υποκρισία, με αφορμή τις δηλώσεις τους ότι ανησυχούν για τον τραγουδιστή. «Θα μπορούσαν να ανησυχήσουν και πριν 10-20 χρόνια» επισημαίνει.

«Τον Μαζωνάκη τον ανακάλυψα το ’92, 20 χρονών παιδάκι ήταν και τον έκανα super star από το μηδέν. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με στεναχωρεί πάρα πολύ. Ο Γιώργος θα μπορούσε να κάνει πολύ σπουδαία καριέρα και θεωρώ υπεύθυνη για όλο αυτό την οικογένειά του. Δεν μπορώ να ακούω υποκρισίες, ότι ανησυχούν. Θα μπορούσαν να ανησυχήσουν και πριν 10-20 χρόνια. Αν ήθελε η οικογένειά του να τον προστατεύσει από τις ουσίες, θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα. Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνει ο Γιώργος πάνω στη σκηνή, πώς ντύνεται, πώς παραπατάει, ούτε η όψη του μου αρέσει. Μία λύση υπάρχει, να κάνει μια αποχή και να κάνει restart» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Τα αδέλφια είχαν πάρα πολύ καλή σχέση, ήταν πολύ δεμένος με τη μάνα του. Ήταν μια οικογένεια με έναν ήσυχο πατέρα, μια μητέρα πολύ εξωστρεφή που ανέβαινε στα τραπέζια και χόρευε τσιφτετέλια. Η μικρή αδελφή, η Μαρία, ήταν γκοθ και punk, και η Βάσω πολύ ψυχρή… μετά βίας ούτε που να με φτύσει» είπε στη συνέχεια, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε μέσα στην οικογένεια του τραγουδιστή τα προηγούμενα χρόνια.

