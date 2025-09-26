Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» – Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

Έγινε ευρέως γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, ενσαρκώνοντας τον ρόλο της «Ελένης Σωτηριάδου» στη θρυλική σειρά του Γιάννη Δαλιανίδη, «Το Ρετιρέ», στο MEGA.

Ο λόγος για την Κλαίρη Κατσαντώνη η οποία έκτοτε αποτραβήχτηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς θέλησε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Ελάχιστες είναι, λοιπόν, οι φωτογραφίες της ηθοποιού από δημόσιες εμφανίσεις της, με την ίδια να αποφεύγει συστηματικά να δώσει συνέντευξη σε οποιοδήποτε Μέσο.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο φακός απαθανάτισε την ηθοποιό σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή της, καθώς βρέθηκε στην παράσταση Ιλαριοπούλα στο κηποθέατρο Παπάγου.

