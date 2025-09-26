search
26.09.2025
26.09.2025

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» – Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

26.09.2025 10:07
Έγινε ευρέως γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, ενσαρκώνοντας τον ρόλο της «Ελένης Σωτηριάδου» στη θρυλική σειρά του Γιάννη Δαλιανίδη, «Το Ρετιρέ», στο MEGA.

Ο λόγος για την Κλαίρη Κατσαντώνη η οποία έκτοτε αποτραβήχτηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς θέλησε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Ελάχιστες είναι, λοιπόν, οι φωτογραφίες της ηθοποιού από δημόσιες εμφανίσεις της, με την ίδια να αποφεύγει συστηματικά να δώσει συνέντευξη σε οποιοδήποτε Μέσο.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο φακός απαθανάτισε την ηθοποιό σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή της, καθώς βρέθηκε στην παράσταση Ιλαριοπούλα στο κηποθέατρο Παπάγου.

ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Σε ποιές περιοχές θα «χτυπήσει»

ΘΕΑΤΡΟ

«Τα Ραδίκια Ανάποδα»: Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος του Γιώργου Γαλίτη για ενδέκατη χρονιά στο Θέατρο «Altera Pars»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιχειρούν να αποδομήσουν την Τυχεροπούλου για να δικαιώσουν «Φραπέ», «Χασάπη» και… ΝΔ

ΥΓΕΙΑ

Η διατροφή, η άσκηση και ο έλεγχος του στρες βοηθούν στην πρόληψη της νόσου Alzheimer

LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Θεωρώ υπεύθυνη για όλο αυτό την οικογένειά του – Υποκρισία να λένε ότι ανησυχούν (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

