Γενέθλια την ίδια ημέρα για τον Μάικλ Ντάγκλας και την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς – Οι τρυφερές ευχές επί… δύο στο Instagram

Διπλή… γιορτή για τον Μάικλ Ντάγκλας και την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς που γεννήθηκαν και οι δύο στις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά με κάποια… αρκετά χρόνια διαφορά.

Το ζευγάρι, προχώρησε σε αναρτήσεις στα social media, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους, για να ευχηθεί ο ένας στον άλλο, με αφορμή τα γενέθλιά τους.



Ο Μάικλ Ντάγκλας αποκάλεσε τη σύζυγό του «αγάπη της ζωής του» μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Δημοσίευσε μια selfie που τραβήχτηκε την προηγούμενη ημέρα, όταν η ηθοποιός συμμετείχε στον αγώνα των διασημοτήτων στο Celebrity Ryder Cup 2025. «Στη “γενέθλια αδερφή μου”—πόσο όμορφο είναι να γιορτάζουμε άλλο ένα χρόνο μαζί! Συγχαρητήρια για το εντυπωσιακό παιχνίδι σου στο Celebrity Ryder Cup. Χρόνια πολλά στην αγάπη της ζωής μου», έγραψε ο Ντάγκλας.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς μοιράστηκε με τη σειρά της κοινά στιγμιότυπά τους, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το εξής μήνυμα: «Χρόνια πολλά Μάικλ! Το να μοιράζομαι αυτήν την ειδική ημέρα μαζί σου είναι κάτι που συμβαίνει μία φορά στη ζωή!».

Για την… ιστορία, ο Ντάγκλας έκλεισε τα 81 και η σύζυγός του έγινε 56 ετών.

