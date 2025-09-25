search
25.09.2025
25.09.2025 16:10

«Η αγάπη είναι η απάντηση»: Πρώτη αντίδραση της Κάρλα Μπρούνι μετά την καταδίκη Σαρκοζί

karla-bruni-nikola-sarkozi

«Η αγάπη είναι η απάντηση» «το μίσος δεν θα επικρατήσει», σχολίασε η Κάρλα Μπρούνι λίγες ώρες μετά την καταδίκη του συζύγου της και πρώην Προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Το μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram μία φωτογραφία που τη δείχνει να περπατάει δίπλα στον Σαρκοζί στο δικαστήριο.

Αναδημοσίευσε, επίσης σε στόρι ανάρτηση που χαρακτηρίζει άδικη την απόφαση του δικαστηρίου.

Ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος καταδικάστηκε την Πέμπτη (25/9) σε πέντε χρόνια φυλάκισης αφού κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Παρισιού για «συνωμοσία με τη Λιβύη για παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας». Επίσης, ο δικαστής διέταξε τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, να καταβάλει πρόστιμο 100.000 ευρώ.

